Tỷ giá USD hôm nay (20-9): Đồng USD trải qua một tuần tăng giá mạnh

Chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng tuần 1,10%, hiện ở mức 100,22.

Tỷ giá USD trên thế giới trong tuần qua

Đồng USD trải qua một tuần tăng giá mạnh, được hỗ trợ bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng và nhu cầu đối với tài sản an toàn trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong tuần qua. Ảnh: Marketwatch

Trong phiên đầu tuần, đồng USD tăng giá khi giá dầu leo thang do căng thẳng Trung Đông, làm gia tăng lo ngại về lạm phát. Chỉ số DXY có thời điểm lên 99,735 điểm, mức cao nhất kể từ ngày 2-9. Đồng EUR giảm xuống 1,153 USD, mức thấp nhất trong một tháng. Giá dầu Brent có lúc tăng gần 5%, lên sát 110 USD/thùng, khiến giới đầu tư lo ngại chi phí năng lượng cao có thể kéo dài sức ép lạm phát và ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương.

Sang ngày 16-9, đồng USD tiếp tục được hỗ trợ khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt 5%, lên mức cao nhất kể từ năm 2007. Thị trường gần như chắc chắn Fed sẽ tăng lãi suất, với xác suất được đánh giá lên tới khoảng 95%. Lợi suất trái phiếu Mỹ tăng làm gia tăng sức hấp dẫn của các tài sản định giá bằng USD, trong khi giá dầu duy trì ở mức cao tiếp tục củng cố những lo ngại về lạm phát.

Tâm điểm của tuần là quyết định chính sách ngày 17-9, khi Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa biên độ lãi suất điều hành lên 3,75-4%. Đây là lần tăng lãi suất đầu tiên của Fed trong ba năm. Các dự báo mới cho thấy phần lớn quan chức Fed vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất trước cuối năm. Thông điệp tương đối cứng rắn của Fed lập tức thúc đẩy đồng USD. Trong khi đó, đồng EUR giảm 0,3%, xuống 1,1502 USD, còn đồng bảng Anh giảm 0,5%.

Sau phiên tăng mạnh, đồng USD điều chỉnh trong ngày 18-9 khi lợi suất trái phiếu Mỹ và giá dầu giảm. Chỉ số DXY gần như đi ngang quanh 100,22 điểm, trong khi đồng EUR phục hồi nhẹ. Tuy nhiên, đồng bạc xanh vẫn duy trì mức tăng đáng kể so với một tuần trước đó. Thị trường tiếp tục theo dõi sự khác biệt giữa dự báo của Fed và kỳ vọng của giới đầu tư về số lần tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm, qua đó khiến các số liệu về lạm phát, việc làm và giá năng lượng trở thành những yếu tố quan trọng đối với triển vọng USD.

Trong những ngày cuối tuần, diễn biến tại Nhật Bản trở thành yếu tố đáng chú ý. Ngày 19-9, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, lên 1,25%, mức cao nhất trong 31 năm. Tuy nhiên, đồng yên vẫn suy yếu mạnh, có lúc khiến đồng USD tăng 1,3%, lên 158,05 yên/USD. Giới giao dịch cho rằng thông điệp của BOJ chưa đủ rõ ràng về khả năng tiếp tục thắt chặt chính sách. Nhà chức trách Nhật Bản đồng thời có động thái kiểm tra tỷ giá, làm gia tăng sự chú ý về khả năng can thiệp nhằm hạn chế biến động quá mức của đồng yên.

Nhìn chung, tuần vừa qua đánh dấu đà phục hồi rõ nét của đồng USD. Nếu đầu tuần, đồng bạc xanh được hỗ trợ chủ yếu bởi nhu cầu trú ẩn an toàn và giá dầu tăng, thì sau cuộc họp Fed, triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ trở thành động lực chính.

Đồng USD trải qua một tuần tăng giá mạnh. Ảnh minh họa: vneconomy.vn

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch hôm nay (20-9), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.637 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 24.401 đồng - 26.863 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 27.912 đồng - 30.850 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 156 đồng - 172 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: