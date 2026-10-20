Tỷ giá USD hôm nay (20-10): Đồng USD tăng trở lại

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,13%, hiện ở mức 101,97.

Biểu đồ biến động chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Market Watch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD được hỗ trợ nhờ sự phục hồi của nhóm cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, trong khi đồng EUR giảm so với đồng bạc xanh khi các cuộc bạo loạn tại Pháp làm gia tăng lo ngại về triển vọng tài khóa ngày càng xấu đi của nước này.

Đồng USD được hỗ trợ khi nhóm cổ phiếu liên quan đến AI phục hồi sau đợt bán tháo mạnh trong tuần trước. Trước đó, đồng bạc xanh chịu sức ép do lo ngại sự suy giảm hứng thú của nhà đầu tư đối với cổ phiếu AI sẽ làm giảm dòng vốn chảy vào Mỹ, qua đó thu hẹp nhu cầu đối với đồng USD.

“Thị trường dường như đã xác định rõ cách phản ứng trước các diễn biến: tình trạng hỗn loạn trên thị trường chứng khoán đủ sức khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm đáng kể kế hoạch thắt chặt chính sách tiền tệ, ngay cả khi lạm phát vẫn ở mức cao”, ông Francesco Pesole, chiến lược gia ngoại hối tại ING, cho biết.

Ông nói thêm: “Lập luận này có lẽ liên quan đến hiệu ứng tài sản từ thị trường, yếu tố mà nhiều người cho rằng đã góp phần duy trì sức chống chịu của nền kinh tế Mỹ. Điều này đủ để cho thấy đồng USD có thể không phải là lựa chọn hàng đầu cho vai trò tài sản trú ẩn an toàn và thậm chí có thể kém thu hút hơn nhiều đồng tiền khác trong nhóm G10 nếu bất ổn trên thị trường chứng khoán bắt nguồn từ lĩnh vực công nghệ và AI”.

Những phát biểu gần đây của các quan chức Fed, trong đó có Chủ tịch Kevin Warsh, cũng cho thấy các nhà hoạch định chính sách chưa vội tăng lãi suất trở lại. Hôm thứ Sáu, ông Warsh bày tỏ sự lạc quan về sức mạnh của nền kinh tế Mỹ, nhưng không đưa ra tín hiệu cụ thể về việc liệu có cần tăng lãi suất thêm hay không, cũng như thời điểm có thể thực hiện động thái này.

Các nhà giao dịch trên thị trường dự báo Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 27-10 và ngày 28-10, đồng thời dự đoán khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 12 ở mức 91%.

Đồng EUR giảm 0,24%, xuống còn 1,1212 USD/EUR. Trong khi đó, đồng đô la Canada tăng 0,27% so với đồng USD, lên mức 1,41 đô la Canada đổi 1 USD. Những phát biểu mang tính cứng rắn của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada Tiff Macklem hôm thứ Bảy đã giúp đồng tiền này duy trì ở mức cao. Ông cho biết, Ngân hàng Trung ương dự kiến sẽ điều chỉnh tăng đáng kể dự báo lạm phát hằng quý trong tháng này do giá dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ duy trì ở mức cao.

Đồng yên Nhật Bản giảm 0,35% so với đồng USD, xuống mức 158,49 yên/USD. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) Kazuo Ueda hôm thứ Hai cho biết lạm phát cơ bản đang “khá gần” với mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương. Nhu cầu mạnh mẽ trên toàn cầu đối với AI đang làm gia tăng áp lực lạm phát, bên cạnh những sức ép xuất phát từ thị trường lao động thắt chặt. Phát biểu này cho thấy BOJ vẫn còn khả năng tiếp tục tăng lãi suất.

Ảnh minh họa: Financial Tribune

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch hôm nay (20-10), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.633 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức 24.402 đồng - 26.864 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức 27.342 đồng - 30.220 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức 154 đồng - 170 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: