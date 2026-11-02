Tỷ giá USD hôm nay (2-11): Đồng USD có khả năng duy trì đà tăng trong tuần này

Chỉ số USD Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng tuần 0,15%, hiện ở mức 101,96.

Dự đoán xu hướng đồng USD trong tuần này

Trong tuần này, đồng USD có khả năng tiếp tục nhận được lực hỗ trợ từ triển vọng chính sách tiền tệ thận trọng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ và những lo ngại về lạm phát.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong tuần qua. Ảnh: Marketwatch

Tuy nhiên, đà tăng của đồng bạc xanh có thể bị hạn chế bởi diễn biến chính trị tại Mỹ, sự thay đổi trong kỳ vọng lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn và những số liệu kinh tế quan trọng sắp được công bố. Thị trường nhiều khả năng duy trì trạng thái thận trọng, khi nhà đầu tư cân nhắc các yếu tố hỗ trợ và gây sức ép đối với đồng tiền này.

Một trong những nhân tố quyết định xu hướng đồng USD là triển vọng lãi suất của Fed. Sau khi giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp cuối tháng 10, Ngân hàng Trung ương Mỹ vẫn đối mặt với bài toán kiểm soát lạm phát trong khi duy trì tăng trưởng kinh tế và việc làm. Khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 12 tiếp tục được thị trường quan tâm.

Nếu các số liệu kinh tế cho thấy sức chống chịu của nền kinh tế Mỹ vẫn vững chắc, trong khi áp lực giá cả chưa giảm đáng kể, kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao có thể gia tăng, qua đó hỗ trợ đồng USD. Ngược lại, những dấu hiệu suy yếu của thị trường lao động hoặc tăng trưởng kinh tế có thể khiến nhà đầu tư điều chỉnh dự báo chính sách tiền tệ, tạo sức ép lên đồng bạc xanh.

Diễn biến lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cũng sẽ đóng vai trò quan trọng. Trong tuần cuối tháng 10, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm có thời điểm ở mức khoảng 4,967%, trong khi lợi suất kỳ hạn 30 năm đạt 5,299%. Mặt bằng lợi suất cao giúp tài sản định giá bằng USD duy trì sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư quốc tế. Tuy nhiên, áp lực bán tháo cổ phiếu công nghệ liên quan đến những lo ngại về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) đã thúc đẩy dòng tiền tìm đến các tài sản an toàn, đồng thời kéo lợi suất trái phiếu Mỹ đi xuống. Nếu xu hướng giảm lợi suất tiếp diễn trong tuần tới, đồng USD có thể mất đi một phần động lực tăng giá. Trái lại, lợi suất phục hồi sẽ củng cố vị thế của đồng bạc xanh.

Bên cạnh đó, giá năng lượng và tình hình địa chính trị tiếp tục là những biến số đáng chú ý. Giá dầu duy trì ở mức cao có thể làm gia tăng áp lực lạm phát, khiến Fed thận trọng hơn với việc nới lỏng chính sách tiền tệ. Đây là yếu tố có lợi cho đồng USD. Tuy nhiên, nếu giá dầu giảm sâu và triển vọng lạm phát được cải thiện, kỳ vọng tăng lãi suất có thể suy yếu, hạn chế khả năng tăng giá của đồng bạc xanh.

Nhìn chung, đồng USD có khả năng duy trì xu hướng tương đối vững trong tuần đầu tháng 11, nhưng khó tăng mạnh và liên tục. Triển vọng lãi suất đến từ Fed, lợi suất trái phiếu Mỹ và các số liệu việc làm sẽ là những yếu tố chi phối diễn biến thị trường. Nếu dữ liệu kinh tế tích cực củng cố khả năng tăng lãi suất vào tháng 12, đồng bạc xanh có thể tiếp tục tăng giá. Ngược lại, lợi suất giảm, kinh tế Mỹ phát tín hiệu suy yếu hoặc các đồng tiền chủ chốt khác phục hồi sẽ gây sức ép lên đồng USD. Trong bối cảnh nhiều yếu tố đan xen, thị trường nhiều khả năng xuất hiện các nhịp tăng, giảm trong ngắn hạn, thay vì hình thành xu hướng rõ rệt.

Tỷ giá USD hôm nay (2-11): Đồng USD có khả năng duy trì đà tăng trong tuần này. Ảnh: Reuters

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch hôm nay (2-11), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.637 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 24.406 đồng - 26.868 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 27.296 đồng - 30.169 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 155 đồng - 171 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: