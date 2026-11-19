Thị trường trong nước

Sáng 19/11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.646 đồng, giảm 10 đồng so với phiên trước. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng được điều chỉnh tăng tương ứng.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.363,7 - 26.928,3 VND/USD.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh mức 26.100 - 26.130 VND/USD.

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ sáng 19/11 tại các ngân hàng ghi nhận xu hướng tăng của USD, JPY và CNY, trong khi EUR biến động nhẹ, còn GBP chịu áp lực giảm rõ rệt nhất ở cả hai chiều giao dịch.

Cụ thể, tỷ giá USD tại Vietcombank được niêm yết mua vào - bán ra ở mức 25.510 - 25.920 VND/USD, cùng tăng 30 đồng ở cả hai chiều. Tại BIDV, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 25.540 - 25.920 VND/USD, cũng tăng 30 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY tại Vietcombank, BIDV sáng ngày 19/11 như sau:

Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Trái chiều với USD và EUR, đồng bảng Anh giảm mạnh tại cả hai ngân hàng. Tại Vietcombank, tỷ giá GBP được niêm yết mua vào - bán ra ở mức 32.966 - 34.366,56 VND/GBP, giảm lần lượt 89,24 đồng và 93,1 đồng. Tại BIDV, tỷ giá GBP ở mức 33.223 - 34.471 VND/GBP, giảm tương ứng 82 đồng và 86 đồng.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - lùi nhẹ 0,08% xuống 103,79 điểm.

Biên bản cuộc họp tháng 10 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy phần lớn các quan chức ủng hộ giữ nguyên lãi suất, song vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất nếu lạm phát không hạ nhiệt như kỳ vọng.

Những tín hiệu cứng rắn từ Fed tiếp tục hỗ trợ đồng USD, đưa chỉ số DXY tiến sát ngưỡng 104 điểm trong phiên giao dịch ngày thứ tư. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện định giá gần 90% khả năng Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 12, trong khi xác suất tăng mạnh hơn, ở mức 50 điểm cơ bản, vào khoảng 10%.

Một số nhà hoạch định chính sách cảnh báo áp lực giá cả dai dẳng có thể buộc Fed phải thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh hơn, thậm chí cân nhắc mức tăng lãi suất lớn hơn tại cuộc họp tháng 12 nếu các dữ liệu kinh tế tiếp tục diễn biến bất lợi.

Đáng chú ý, quyết định giữ nguyên lãi suất trong tháng 10 không nhận được sự đồng thuận tuyệt đối. Một số quan chức thừa nhận đây là lựa chọn khó khăn, trong khi những người khác nghiêng về phương án tăng thêm 25 điểm cơ bản. do lạm phát vẫn ở mức cao và chưa xuất hiện nhiều dấu hiệu hạ nhiệt rõ rệt.

Các quan chức cũng nhấn mạnh việc tạm dừng tăng lãi suất không đồng nghĩa với nới lỏng lập trường chính sách, hay suy giảm quyết tâm đưa lạm phát về mục tiêu 2%. Thay vào đó, quyết định này cần được nhìn nhận là một bước trong quá trình thắt chặt tiền tệ nhằm khôi phục ổn định giá cả.

Ngoài định hướng lãi suất, biên bản cuộc họp cũng đề cập đến làn sóng gia tăng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), cùng những tác động tiềm tàng đối với năng suất lao động và sự ổn định của hệ thống tài chính.

Củng cố kỳ vọng này, ông Neel Kashkari - Chủ tịch Fed chi nhánh Minneapolis cho rằng, thị trường đang dự báo Fed sẽ phải tăng lãi suất nhiều hơn so với lộ trình mà các quan chức ngân hàng trung ương hiện đưa ra.

Trong khi đó, Thống đốc Fed Christopher Waller cảnh báo lạm phát đang diễn biến theo chiều hướng bất lợi và lan rộng sang nhiều lĩnh vực của nền kinh tế. Theo ông, Fed nên cân nhắc tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản nếu không sẵn sàng phát tín hiệu về việc đẩy nhanh tốc độ thắt chặt trong những tháng tới.

Không chỉ tại Mỹ, kỳ vọng thắt chặt tiền tệ cũng gia tăng ở châu Âu. Các nhà giao dịch đang dự báo Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ tăng lãi suất trong tháng 12, sau khi số liệu chính thức từ Eurostat xác nhận lạm phát chung tháng 10 lên tới 4%, cao nhất trong ba năm. Đáng chú ý, lạm phát lõi được điều chỉnh tăng lên 2,6%, cao hơn mức ước tính ban đầu 2,5%, cho thấy áp lực giá cả vẫn dai dẳng. Thị trường đang chờ đợi phát biểu của Chủ tịch ECB Christine Lagarde để tìm thêm tín hiệu về lộ trình chính sách sắp tới.

Trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và kỳ vọng lãi suất tiếp tục tăng, giá vàng thế giới chịu áp lực giảm đáng kể. Đầu phiên giao dịch ngày thứ năm tại châu Á, giá vàng giao ngay dao động quanh mức 3.735 USD/ounce, giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9/2025./.