Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,29%, hiện ở mức 103,78.

Biểu đồ biến động chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Market Watch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD chạm mức cao mới trong 19 tháng vào ngày thứ Tư (18-11), sau khi Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Christopher Waller đưa ra những nhận định mang quan điểm cứng rắn. Cùng với các số liệu kinh tế gần đây, những phát biểu này đã củng cố kỳ vọng về khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng tới.

Phát biểu trên kênh CNBC, ông Waller cho rằng, nếu Ngân hàng Trung ương muốn kéo lạm phát xuống, Fed cần thực hiện những biện pháp quyết liệt hơn, thông qua việc tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 12 hoặc sử dụng tuyên bố sau cuộc họp để định hướng kỳ vọng của thị trường về những đợt tăng lãi suất tiếp theo.

Ông Juan Perez, Giám đốc cấp cao phụ trách giao dịch tại Monex USA ở Washington, nhận định: "Hiện tại, Fed dường như rất quyết tâm tăng lãi suất và thậm chí có thể thực hiện điều đó một cách quyết liệt".

Ông Perez cho rằng: "Chính niềm tin này đang hỗ trợ đồng USD".

Biên bản cuộc họp chính sách ngày 27-10 và ngày 28-10 của Fed, được công bố hôm thứ Tư, cho thấy các quan chức Fed nhận thấy rằng ngân hàng trung ương có thể cần tăng cường các nỗ lực kiểm soát lạm phát, ngay cả khi họ nhất trí giữ nguyên lãi suất trong thời điểm hiện tại.

Dù vậy, các chiến lược gia cảnh báo đồng USD có thể cần những động lực mới để duy trì đà tăng giá.

Theo Công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch dự báo lãi suất điều hành của Fed sẽ tăng khoảng 0,75 điểm phần trăm trong vòng 12 tháng tới, lên phạm vi 4,50-4,75%. Các nhà đầu tư cũng sẽ theo dõi chặt chẽ những phát biểu của Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams, cùng Thống đốc Fed Michael Barr và Chủ tịch Fed chi nhánh Minneapolis Neel Kashkari, nhằm đánh giá bước đi tiếp theo của Ngân hàng Trung ương Mỹ.

Đà tăng của đồng USD đã đẩy nhiều đồng tiền chủ chốt khác xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng. Đồng EUR giảm 0,3%, xuống còn 1,09648 USD, có thời điểm chạm mức thấp nhất kể từ tháng 4-2025.

Đồng bảng Anh giảm 0,5%, xuống mức thấp nhất trong một tháng, còn 1,3139 USD, sau khi số liệu cho thấy lạm phát cơ bản tại Anh trong tháng 10 không thay đổi so với tháng trước đó, làm suy giảm kỳ vọng về khả năng Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) sớm tăng lãi suất.

Đồng yên Nhật gần như đi ngang trong ngày, giao dịch ở mức 159,395 yên đổi 1 USD, sau khi Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) Kazuo Ueda tái khẳng định sự cần thiết phải tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Đồng nội tệ Nhật Bản hiện vẫn ở gần ngưỡng tỷ giá từng khiến giới chức nước này phải can thiệp thị trường hồi tháng 7 nhằm hỗ trợ đồng yên đang suy yếu.

Một vấn đề khác cũng thu hút sự chú ý của thị trường là cuộc gặp ba bên dự kiến diễn ra vào thứ Năm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Thâm Quyến. Cuộc gặp có thể đề cập đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, cuộc chiến tại Iran, cũng như các vấn đề thương mại, trí tuệ nhân tạo (AI) và vũ khí hạt nhân.

Ảnh minh họa: Bloomberg

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch hôm nay (19-11), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.656 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức 25.500 đồng - 26.888 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức 26.782 đồng - 29.602 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 153 đồng - 169 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: