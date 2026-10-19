Tỷ giá USD hôm nay (19-10): Đồng USD đối mặt áp lực giảm giá trong tuần này

Chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm tuần 0,42%, hiện ở mức 102,23.

Dự đoán xu hướng đồng USD trong tuần này

Đồng USD trong tuần này nhiều khả năng tiếp tục chịu sức ép giảm giá, trong bối cảnh kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất suy yếu, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ biến động và những lo ngại về thị trường công nghệ vẫn chưa lắng dịu.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong tuần qua. Ảnh: Marketwatch

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đánh giá xác suất Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp cuối tháng 10 ở mức 83%, tăng mạnh so với 49% một tháng trước đó. Phát biểu tại hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới ở Bangkok (Thái Lan) ngày 16-10, Chủ tịch Fed Kevin Warsh không đưa ra tín hiệu cụ thể về quyết định lãi suất sắp tới. Trong khi đó, giới phân tích nhận định chưa có đủ sự ủng hộ trong nội bộ Fed đối với việc tăng lãi suất ngay trong tháng 10, dù khả năng thắt chặt chính sách vào tháng 12 vẫn chưa bị loại trừ. Nếu kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất suy yếu, đồng USD có thể mất lợi thế về lợi suất so với các đồng tiền chủ chốt khác.

Tuy nhiên, áp lực lạm phát vẫn là yếu tố có thể hạn chế đà giảm của đồng bạc xanh. Các số liệu giá tiêu dùng và giá sản xuất Mỹ cao hơn dự báo trong tuần qua đã làm gia tăng lo ngại lạm phát khó sớm hạ nhiệt. Nếu những dữ liệu kinh tế tiếp theo cho thấy sức ép giá cả tiếp tục dai dẳng, thị trường có thể điều chỉnh lại kỳ vọng về chính sách của Fed, qua đó hỗ trợ đồng USD phục hồi. Ngược lại, những tín hiệu cho thấy kinh tế Mỹ giảm tốc hoặc lợi suất trái phiếu tiếp tục đi xuống có thể khiến đồng bạc xanh chịu thêm sức ép.

Bên cạnh đó, diễn biến trên thị trường cổ phiếu công nghệ và tín dụng liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) cũng có thể chi phối tâm lý nhà đầu tư. Làn sóng bán tháo cổ phiếu AI gần đây làm dấy lên lo ngại các doanh nghiệp vận hành trung tâm dữ liệu khó tạo ra lợi nhuận đủ nhanh để thanh toán các khoản nợ. Đáng chú ý, trong khi dòng tiền tìm đến trái phiếu Chính phủ Mỹ, đồng USD vẫn suy yếu. Nếu những lo ngại về lĩnh vực AI tiếp tục gia tăng, đồng bạc xanh có thể gặp khó khăn, dù nhu cầu trú ẩn an toàn vẫn có khả năng hỗ trợ đồng tiền này trong trường hợp thị trường tài chính biến động mạnh.

Trên thị trường ngoại hối, đồng EUR và đồng yên Nhật có thể tiếp tục phục hồi nếu kỳ vọng Fed tăng lãi suất giảm sâu hơn. Tuy nhiên, triển vọng của hai đồng tiền này vẫn chịu tác động từ những rủi ro tài khóa tại Pháp và chênh lệch lãi suất giữa Mỹ với Nhật Bản. Ngoài ra, giá dầu và tình hình địa chính trị tiếp tục là những biến số quan trọng: giá năng lượng tăng có thể làm gia tăng lo ngại lạm phát và hỗ trợ đồng USD, trong khi căng thẳng hạ nhiệt có thể tạo điều kiện cho đồng bạc xanh suy yếu.

Nhìn chung, đồng USD trong tuần này nhiều khả năng tiếp tục biến động theo hướng suy yếu hoặc giằng co, khi thị trường chờ đợi thêm tín hiệu về chính sách lãi suất của Fed. Dù vậy, lạm phát dai dẳng, biến động lợi suất trái phiếu và những rủi ro địa chính trị có thể khiến xu hướng này đảo chiều.

Đồng USD đối mặt áp lực giảm giá trong tuần này. Ảnh minh họa: Reuters

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch hôm nay (19-10), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.637 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 24.406 đồng - 26.868 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 27.316 đồng - 30.191 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 154 đồng - 170 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: