Thị trường trong nước

Sáng 18/11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.656 đồng, tăng 4 đồng so với phiên trước và tiếp tục duy trì ở vùng cao. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng được điều chỉnh tăng tương ứng.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.373,2 - 26.938,8 VND/USD.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh mức 25.100 - 26.130 VND/USD, tăng mạnh 120 đồng chiều mua và 100 đồng chiều bán.

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ sáng 18/11 tại các ngân hàng ghi nhận xu hướng giảm là chủ đạo, với USD dẫn đầu đà điều chỉnh, EUR, GBP và CNY đồng loạt mất giá, trong khi JPY ngược dòng tăng nhẹ tại cả hai ngân hàng.

Cụ thể, tỷ giá USD tại Vietcombank được niêm yết mua vào - bán ra ở mức 25.510 - 25.890 VND/USD, cùng giảm 60 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước. Tại BIDV, tỷ giá USD cũng giảm 60 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra, xuống mức 25.510 - 25.890 VND/USD.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY tại Vietcombank, BIDV sáng ngày 18/11 như sau:

Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Đối với EUR, Vietcombank niêm yết tỷ giá mua vào - bán ra ở mức 27.781,28 - 28.954,48 VND/EUR, giảm lần lượt 92,8 đồng và 96,62 đồng. Tại BIDV, tỷ giá EUR được giao dịch ở mức 27.680 - 29.065 VND/EUR, cùng giảm 73 đồng ở cả hai chiều.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - tăng 0,16% lên 103,65 điểm.

Theo số liệu mới công bố, doanh số bán lẻ của Mỹ tháng 10 đạt 748,2 tỷ USD, tăng 0,2% so với tháng trước, phù hợp với kỳ vọng của thị trường, sau mức tăng 0,8% trong tháng 9. So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số bán lẻ tăng 6,8%, cho thấy sức mua của người tiêu dùng Mỹ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Sau khi dữ liệu được công bố, đồng USD nhích tăng.

Theo ông Lee Hardman - chuyên gia phân tích tại Ngân hàng MUFG, chỉ số DXY đang giao dịch quanh 103,5 điểm, gần mức cao nhất kể từ đầu năm. Đồng bạc xanh tiếp tục được hỗ trợ bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất, trong bối cảnh thị trường chứng khoán công nghệ, đặc biệt là nhóm cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), suy yếu và giá dầu giảm. Bên cạnh đó, những tín hiệu tăng trưởng kinh tế chậm hơn dự kiến tại châu Á cũng góp phần củng cố sức mạnh của đồng USD.

Đáng chú ý, thị trường đang gia tăng đặt cược vào khả năng Fed liên tiếp nâng lãi suất trong những tháng tới. Theo công cụ CME FedWatch, giới giao dịch đã phản ánh đầy đủ khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 12 và đánh giá xác suất gần 70% cho một đợt tăng tiếp theo vào tháng 1/2027. Thậm chí, khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất trong tháng 3/2027 cũng đang được tính đến.

Kỳ vọng này được củng cố sau những phát biểu gần đây của các quan chức Fed, cho thấy cuộc chiến đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% vẫn còn nhiều thách thức.

Trong đó, ông Alberto Musalem, Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis cảnh báo lạm phát có thể duy trì ở mức cao nếu Fed không tiếp tục tăng lãi suất, đồng thời cho rằng có thể cần thêm một vài đợt điều chỉnh trước mùa xuân năm 2027.

Cùng quan điểm thận trọng, bà Beth Hammack, Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland ủng hộ các bước tăng lãi suất với biên độ nhỏ hơn, nhưng không loại trừ khả năng thắt chặt mạnh tay nếu áp lực lạm phát không được kiểm soát.

Trong khi đó, phát biểu tại một hội nghị ở San Francisco, Chủ tịch Fed Kevin Warsh không đưa ra nhận định trực tiếp về định hướng chính sách tiền tệ, khiến tác động đến thị trường ngoại hối tương đối hạn chế.

Ở chiều ngược lại, diễn biến giá dầu có thể trở thành yếu tố giúp giảm bớt áp lực thắt chặt tiền tệ. Sự cải thiện trong cân bằng cung - cầu dầu toàn cầu, cùng triển vọng nguồn cung gia tăng, có thể hạn chế cú sốc giá năng lượng, qua đó góp phần hạ nhiệt lạm phát và giảm nhu cầu tăng lãi suất mạnh hơn của Fed, cũng như các ngân hàng trung ương khác trong năm 2027. Tuy nhiên, rủi ro địa chính trị vẫn là yếu tố khó lường./.