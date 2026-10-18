Tỷ giá USD hôm nay (18-10): Đồng USD suy yếu sau bốn tuần tăng liên tiếp

Chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm tuần 0,42%, xuống mức 101,78.

Tỷ giá USD trên thế giới trong tuần qua

Trong tuần vừa qua, sau khi vươn lên mức cao nhất kể từ tháng 4-2025 vào đầu tuần, đồng USD đã dần mất đà tăng và quay đầu suy yếu trong những phiên giao dịch cuối tuần. Chỉ số USD Index (DXY) có thời điểm tiến sát ngưỡng 103 điểm, nhưng không duy trì được đà đi lên.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong tuần qua. Ảnh: Marketwatch

Trong những phiên đầu tuần, đồng USD tiếp tục được hỗ trợ bởi nhu cầu nắm giữ tài sản an toàn của giới đầu tư trước những bất ổn của kinh tế và tài chính toàn cầu. Những lo ngại về tình hình tài chính tại châu Âu, căng thẳng địa chính trị và biến động trên thị trường năng lượng đã góp phần củng cố vị thế của đồng bạc xanh. Cùng với đó, triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt tiếp tục tạo động lực cho USD.

Đến giữa tuần, những số liệu kinh tế Mỹ tiếp tục thu hút sự chú ý của thị trường. Lạm phát vẫn là một trong những yếu tố chi phối triển vọng điều hành chính sách tiền tệ của Fed, trong khi hoạt động tiêu dùng cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn duy trì sức chống chịu nhất định. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được đề cập trong các số liệu công bố đã tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, cũng ở mức 2,6%. Những diễn biến này làm gia tăng quan ngại về khả năng lạm phát tiếp tục dai dẳng, đồng thời khiến giới đầu tư thận trọng hơn khi đánh giá thời điểm Fed có thể điều chỉnh chính sách lãi suất. Trong bối cảnh đó, đồng USD có thời điểm vươn lên mức cao nhất trong khoảng 18 tháng. Diễn biến này phản ánh kỳ vọng của thị trường rằng lãi suất tại Mỹ có thể tiếp tục được duy trì ở mức cao, tạo lợi thế tương đối cho đồng bạc xanh. Tuy nhiên, những yếu tố hỗ trợ trên không đủ giúp USD duy trì đà tăng trong suốt tuần giao dịch.

Bước sang phiên ngày 15-10, đồng USD quay đầu giảm khi diễn biến trên thị trường trái phiếu và cổ phiếu công nghệ làm thay đổi tâm lý nhà đầu tư. Mặc dù các số liệu kinh tế Mỹ tiếp tục cho thấy áp lực giá cả còn hiện hữu, dòng tiền dịch chuyển sang thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ đã góp phần đẩy giá trái phiếu tăng và kéo lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi xuống. Sự điều chỉnh của lợi suất đã làm suy giảm phần nào sức hấp dẫn của đồng bạc xanh.

Trong những phiên cuối tuần, đồng USD tiếp tục chịu sức ép điều chỉnh. Giới đầu tư tập trung đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của Fed, nhất là khả năng cơ quan này tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian tới. Những tín hiệu cho thấy các quyết định tiếp theo sẽ phụ thuộc chặt chẽ vào diễn biến lạm phát và tình hình kinh tế đã phần nào làm giảm kỳ vọng về việc thắt chặt chính sách tiền tệ. Cùng với đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm so với các mức đỉnh được ghi nhận vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10 đã làm suy yếu một trong những động lực quan trọng hỗ trợ đồng USD trong những tuần trước. Đồng bạc xanh đã khép lại tuần giao dịch trong sắc đỏ sau chuỗi bốn tuần tăng liên tiếp.

Ảnh minh họa. Ảnh: Reuters

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch hôm nay (18-10), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.637 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 24.406 đồng - 26.868 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 27.316 đồng - 30.191 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức 154 đồng - 170 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: