Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,16%, hiện ở mức 103,58.

Biểu đồ biến động chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Market Watch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD tăng giá trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (16-11), lên mức cao nhất kể từ tháng 4-2025, tiếp tục được hỗ trợ bởi số liệu lạm phát mạnh hơn dự kiến của tuần trước và những phát biểu mang quan điểm cứng rắn của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Tăng trưởng kinh tế Mỹ vững chắc và thị trường chứng khoán khởi sắc giúp khôi phục phần nào sức hấp dẫn của đồng bạc xanh. Số liệu lạm phát cao hơn dự kiến trong tuần trước cùng những kỳ vọng vào khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất cũng đã góp phần thúc đẩy đồng USD đi lên trong những phiên giao dịch gần đây.

Sau khi số liệu lạm phát được công bố, kỳ vọng vào khả năng Fed tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 12 đã gia tăng vào tuần trước. Nguyên nhân là số liệu này dường như đã vượt qua ngưỡng mà Thống đốc Fed Christopher Waller đặt ra để xem xét đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất. Theo công cụ FedWatch của Tập đoàn CME Group, hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang đang phản ánh xác suất 95% Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày tiếp theo, kết thúc vào ngày 9-12.

Ngày thứ Hai, Chủ tịch Fed Kevin Warsh cho biết các công nghệ mới nổi sẽ có tác động đáng kể đến nền kinh tế. Tuy nhiên, những kịch bản có thể xảy ra rất khác nhau, từ tăng trưởng kinh tế cao hơn với lợi ích được phân bổ rộng rãi, cho đến tình trạng thất nghiệp gia tăng và nguy cơ kinh tế giảm tốc nếu lợi nhuận từ các khoản đầu tư được kỳ vọng không đạt được như dự kiến.

Giới giao dịch hiện sẽ theo dõi báo cáo kết quả kinh doanh quý III của Nvidia, doanh nghiệp được xem là thước đo quan trọng của ngành công nghiệp AI, dự kiến công bố vào hôm nay (17-11), cùng với sự kiện Anthropic chính thức gia nhập thị trường trong tuần này, nhằm tìm kiếm những tín hiệu về mức độ chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư.

Đồng EUR giảm 0,1%, xuống còn 1,1007 USD.

Đồng USD giảm 0,2% so với đồng yên, xuống còn 159,38 yên/USD, trong bối cảnh thị trường đánh giá những tác động đối với chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ), sau khi dữ liệu cho thấy nền kinh tế Nhật Bản đã suy giảm 0,1% (tính theo tỷ lệ hằng năm) trong quý III (từ tháng 7 đến tháng 9). Đồng yên vẫn duy trì gần các mức giá mà giới quan sát cho rằng chính quyền Mỹ và Nhật Bản từng can thiệp vào đầu năm nay.

Ông Masahiko Loo, chiến lược gia trưởng về thu nhập cố định tại State Street Investment Management ở Tokyo, nhận định: "Trừ khi sự suy yếu lan sang tiền lương, lĩnh vực dịch vụ và nhu cầu nội địa cơ bản, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) nhiều khả năng sẽ coi giai đoạn này chỉ là một khoảng chững tạm thời".

Đồng USD mạnh lên cũng gây sức ép lên đồng bảng Anh, khiến đồng tiền này giảm 0,2%, xuống còn 1,3191 USD. Giới giao dịch hiện đang chờ đợi các số liệu về tăng trưởng việc làm và lạm phát của Anh, dự kiến được công bố vào cuối tuần này.

Ảnh minh họa: Bloomberg

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch hôm nay (17-11), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.639 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức 25.500 đồng - 26.870 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức 26.846 đồng - 29.672 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 152 đồng - 168 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: