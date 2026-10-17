Tỷ giá USD hôm nay (17-10): Đồng USD tiếp tục giảm

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,28%, hiện ở mức 101,78.

Biểu đồ biến động chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Market Watch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD giảm giá trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu và hướng tới tuần giảm đầu tiên sau hơn một tháng so với đồng EUR và đồng yên Nhật. Diễn biến này phản ánh kỳ vọng ngày càng suy yếu về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất, trong khi những lo ngại về làn sóng bán tháo cổ phiếu do tác động từ lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) vẫn chưa lắng dịu.

Các số liệu về giá tiêu dùng và giá sản xuất của Mỹ cao hơn dự báo ban đầu đã khiến thị trường chao đảo trong tuần này. Tuy nhiên, những phát biểu của các quan chức Fed cho thấy cơ quan này chưa cần vội thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa, qua đó giúp lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ ổn định trở lại và làm suy yếu các yếu tố hỗ trợ đồng USD.

Cổ phiếu thuộc lĩnh vực AI giảm mạnh trong tuần này, trong khi áp lực lan sang một số phân khúc của thị trường tín dụng. Những nhà đầu tư đã đổ vốn vào các doanh nghiệp trong toàn bộ chuỗi cung ứng AI ngày càng lo ngại rằng các đơn vị vận hành trung tâm dữ liệu có thể không tạo ra lợi nhuận kịp thời để trả các khoản nợ.

“Điều tôi thấy đáng chú ý nhất trong phiên hôm nay, cũng như trong cả tuần này, là mối liên hệ chặt chẽ giữa đồng USD và xu hướng đầu tư vào AI”, ông Matt Weller, Giám đốc bộ phận nghiên cứu thị trường toàn cầu tại StoneX ở bang Michigan nhận định. “Thông thường, khi cổ phiếu công nghệ bị bán tháo, đồng USD sẽ được hỗ trợ nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn. Chúng ta đang chứng kiến một phần dòng tiền tìm đến trái phiếu, nhưng trên thực tế, đồng USD lại giảm giá”.

Đồng bảng Anh và đồng franc Thụy Sĩ là hai đồng tiền tăng giá mạnh nhất so với đồng USD trong tuần này. Đồng franc được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn và kỳ vọng Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ khó hạ lãi suất chính sách xuống dưới mức 0% hiện nay, ngay cả trong bối cảnh mặt bằng lãi suất có xu hướng thấp hơn.

Đồng bảng Anh tăng 0,31%, lên 1,3314 USD, nâng mức tăng trong cả tuần lên 0,63%. Trong khi đó, đồng USD giảm 0,25% so với đồng franc Thụy Sĩ, xuống 0,8246 franc, đưa mức giảm trong tuần lên 0,67%. Đồng franc đã tăng hơn 1,4% chỉ trong hai phiên giao dịch gần nhất.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp vào cuối tháng này là 83%, tăng mạnh so với mức 49% của một tháng trước.

Phát biểu tại hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới ở Bangkok (Thái Lan) hôm thứ Sáu, Chủ tịch Fed Kevin Warsh không đưa ra tín hiệu nào về các quyết định lãi suất sắp tới, đồng thời cho biết ông không đưa ra kết luận trước khi các cuộc họp chính sách diễn ra.

Đồng EUR tăng 0,08%, lên 1,1227 USD, sau khi tăng 0,56% trong phiên ngày thứ Năm, ghi nhận mức tăng trong ngày mạnh nhất trong hai tháng. Với diễn biến này, đồng tiền chung châu Âu hướng tới mức tăng 0,23% trong cả tuần.

So với đồng yên Nhật, đồng USD giảm 0,08%, xuống 158,11 yên. Nhờ đó, đồng yên hướng tới mức tăng 0,13% trong tuần, chấm dứt chuỗi giảm kéo dài bốn tuần liên tiếp trước đó, trong bối cảnh xung đột Iran từng hỗ trợ đồng bạc xanh.

Đồng USD tiếp tục giảm. Ảnh minh họa: cafef.vn

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch hôm nay (17-10), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.637 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức 24.406 đồng - 26.868 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra tiếp tục tăng nhẹ, hiện ở mức 27.316 đồng - 30.191 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức 154 đồng - 170 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: