Tỷ giá USD hôm nay (16-11): Đồng USD có khả năng duy trì sức mạnh trong tuần này

Chỉ số USD Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng tuần 1,09%, hiện ở mức 103,41.

Dự đoán xu hướng đồng USD trong tuần này

Đồng USD có khả năng tiếp tục duy trì sức mạnh trong tuần này, sau khi ghi nhận tuần tăng giá mạnh nhất trong hai tháng và tiến sát mức cao nhất trong 19 tháng.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong tuần qua. Ảnh: Marketwatch

Triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và những diễn biến địa chính trị sẽ tiếp tục là các yếu tố chi phối thị trường ngoại hối. Đặc biệt, kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 12 đang trở thành động lực quan trọng hỗ trợ đồng bạc xanh, trong bối cảnh lạm phát Mỹ cao hơn dự báo và thị trường lao động duy trì sức chống chịu.

Theo công cụ FedWatch của CME, giới giao dịch hiện đặt cược khoảng 90% khả năng Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm cũng tăng khoảng 34 điểm cơ bản trong tuần, lên gần 4,87%, hướng tới mức tăng hằng tuần mạnh nhất kể từ tháng 4-2025. Diễn biến này phản ánh sự thay đổi trong kỳ vọng chính sách tiền tệ của giới đầu tư, đồng thời gia tăng sức hấp dẫn của các tài sản định giá bằng đồng USD.

Trong tuần tới, thị trường sẽ tập trung theo dõi biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed, dự kiến công bố ngày 18-11, cùng các số liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là doanh số bán lẻ tháng 10 và những dữ liệu về thị trường lao động, sản xuất công nghiệp. Nếu các chỉ số tiếp tục cho thấy nền kinh tế Mỹ duy trì đà tăng trưởng và áp lực lạm phát chưa hạ nhiệt, kỳ vọng Fed nâng lãi suất có thể được củng cố, qua đó hỗ trợ đồng USD. Ngược lại, những dấu hiệu suy yếu của tiêu dùng và hoạt động kinh tế có thể khiến giới đầu tư điều chỉnh dự báo chính sách tiền tệ, tạo sức ép lên đồng bạc xanh. Những phát biểu tiếp theo của các quan chức Fed cũng sẽ được theo dõi nhằm tìm kiếm tín hiệu về định hướng lãi suất trong thời gian tới.

Trên thị trường tiền tệ, đồng EUR nhiều khả năng tiếp tục chịu sức ép trước đồng USD nếu chênh lệch triển vọng lãi suất giữa Mỹ và Khu vực đồng tiền chung châu Âu ngày càng mở rộng. Trong phiên ngày 14-11, đồng EUR giảm 0,26%, xuống 1,103 USD, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ tháng 4-2025 và hướng tới tuần giảm giá thứ tư liên tiếp. Trong khi đó, đồng yên Nhật Bản tiếp tục chịu áp lực, giao dịch quanh mức 159,70 yên/USD, gần ngưỡng 160 yên/USD. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama tuyên bố chính phủ sẽ có biện pháp ứng phó thích đáng trước những biến động quá mức của tỷ giá. Khả năng Tokyo can thiệp thị trường ngoại hối nếu đồng yên tiếp tục suy yếu có thể khiến tỷ giá USD/yên biến động mạnh trong tuần tới.

Bên cạnh đó, đồng đô la Australia và đô la New Zealand cũng có nguy cơ tiếp tục suy yếu trước sức mạnh của đồng bạc xanh. Triển vọng Ngân hàng Dự trữ Australia cắt giảm lãi suất trong năm tới, trái ngược với kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, đang gây bất lợi cho đồng đô la Australia. Đồng đô la New Zealand cũng hướng tới tuần giảm giá thứ ba liên tiếp.

Ngoài các yếu tố kinh tế và tiền tệ, diễn biến căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý thị trường. Nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng có thể đẩy giá dầu tăng, làm gia tăng áp lực lạm phát và thúc đẩy nhu cầu nắm giữ các tài sản trú ẩn an toàn như đồng USD. Ngược lại, những tín hiệu tích cực về khả năng hạ nhiệt căng thẳng có thể thúc đẩy dòng vốn dịch chuyển sang các tài sản rủi ro, hạn chế đà tăng của đồng bạc xanh.

Nhìn chung, đồng USD bước vào tuần giao dịch với lợi thế đáng kể nhờ kỳ vọng Fed tăng lãi suất, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và nhu cầu trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, các số liệu kinh tế Mỹ, tín hiệu chính sách từ Fed và khả năng Nhật Bản can thiệp tỷ giá có thể tạo ra những biến động đáng chú ý đối với đồng bạc xanh trong tuần này.

Đồng USD có khả năng duy trì sức mạnh trong tuần này. Ảnh minh họa: Getty

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch hôm nay (16-11), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.637 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 25.500 đồng - 26.868 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 26.937 đồng - 29.772 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 152 đồng - 168 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: