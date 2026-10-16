Tỷ giá USD hôm nay (16-10): Đồng USD quay đầu giảm

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,54%, hiện ở mức 102,00.

Biểu đồ biến động chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Market Watch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD giảm khỏi mức đỉnh trong 18 tháng vào ngày thứ Năm, khi các nhà đầu tư tạm gạt bỏ những số liệu tích cực về lạm phát và chi tiêu của Mỹ để tập trung vào đợt bán tháo cổ phiếu của các doanh nghiệp vận hành trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI).

Giá sản xuất tại Mỹ trong tháng 9 tăng mạnh nhất trong 4 năm rưỡi, khi chi phí hàng hóa và dịch vụ gia tăng, bổ sung thêm bằng chứng cho thấy áp lực lạm phát đang lan rộng ra ngoài lĩnh vực năng lượng. Trong khi đó, doanh số bán lẻ trong tháng trước tăng cao hơn dự kiến, được thúc đẩy bởi giá xăng tăng; số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần cũng tăng nhẹ. Những diễn biến này cho thấy nhu cầu tiêu dùng vẫn vững vàng và thị trường lao động duy trì sự ổn định. Tuy nhiên, trái phiếu chính phủ Mỹ tăng giá, còn đồng USD giảm trở lại.

Ông Juan Perez, giám đốc giao dịch tại Monex USA ở Washington, nhận định: "Hiện đang xuất hiện một quan điểm bất lợi cho đồng USD, dựa trên nhận định rằng mức lạm phát và tốc độ tăng giá như hiện nay là không bền vững. Bất chấp việc không có tin tốt từ các mặt trận xung đột hay triển vọng thị trường chứng khoán đang trở nên ảm đạm, thị trường vẫn quay lưng với đồng USD sau khi đồng tiền này đã tăng mạnh trong bốn tuần qua... Có vẻ như nỗi lo về tình trạng đình trệ kinh tế đang tác động mạnh hơn đến tâm lý của các nhà giao dịch".

Diễn biến trên giúp đồng EUR phục hồi 0,56% từ mức thấp nhất trong 18 tháng, lên 1,1218 USD/EUR, hướng tới mức tăng trong ngày mạnh nhất trong gần hai tháng. Đồng bảng Anh tăng 0,64%, lên 1,3275 USD/bảng, sau khi số liệu cho thấy kinh tế Anh bất ngờ tăng trưởng 0,1% trong tháng 8.

Thị trường trở nên biến động mạnh sau khi số liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ công bố hôm thứ Tư cao hơn dự kiến, củng cố kỳ vọng Fed sẽ duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn. Trong khi đó, những lo ngại mới về gánh nặng nợ lớn của các doanh nghiệp AI thúc đẩy dòng vốn tìm đến tài sản trú ẩn an toàn là trái phiếu chính phủ Mỹ. Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hiện nhận định xác suất Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 27-10 và ngày 28-10 là 73%, tăng so với mức 53% cách đây một tháng. Kỳ vọng về khả năng tăng lãi suất đã tăng mạnh sau khi báo cáo CPI được công bố, nhưng sau đó giảm xuống khi các quan chức Fed, trong đó có Phó chủ tịch phụ trách giám sát Michelle Bowman và Chủ tịch Fed chi nhánh San Francisco Mary Daly, cho rằng Ngân hàng Trung ương có thể chờ đợi thêm thông tin rõ ràng trước khi diễn ra cuộc họp.

Các nhà đầu tư cũng sẽ theo dõi phát biểu của các quan chức Fed, trong đó có Chủ tịch Kevin Warsh, tại hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới ở Bangkok vào hôm nay, nhằm tìm kiếm tín hiệu về bước đi tiếp theo của Ngân hàng Trung ương Mỹ.

Đồng đô la Australia giảm 0,77%, xuống 0,6919 USD/AUD, sau khi số liệu việc làm trong nước bất ngờ sụt giảm trong tháng 9. Trong khi đó, đồng yên Nhật tăng 0,15%, lên mức 158,08 yên/USD.

Ảnh minh họa: Dreamstime

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch hôm nay (16-10), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.642 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức 24.410 đồng - 26.874 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra tiếp tục tăng nhẹ, hiện ở mức 27.311 đồng - 30.186 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức 154 đồng - 171 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: