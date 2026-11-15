Tỷ giá USD hôm nay (15-11): Đồng USD ghi nhận tuần tăng giá thứ ba liên tiếp

Chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt, tăng tuần 1,09%, lên mức 103,41.

Tỷ giá USD trên thế giới trong tuần qua

Tuần vừa qua, sau khi khởi đầu tuần giao dịch trong xu hướng suy yếu, đồng USD nhanh chóng đảo chiều, liên tục tăng giá trong những phiên tiếp theo và tiến sát mức cao nhất trong khoảng 19 tháng. Động lực chủ yếu thúc đẩy đà tăng của đồng bạc xanh đến từ số liệu lạm phát tại Mỹ cao hơn dự báo, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ gia tăng và những tín hiệu cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong tuần qua. Ảnh: Marketwatch

Trong phiên giao dịch đầu tuần (ngày 10-11), đồng USD chịu sức ép giảm giá khi tâm lý thị trường được cải thiện nhờ những tín hiệu tích cực từ triển vọng ngoại giao tại Trung Đông. Việc những lo ngại về khả năng xung đột tại Iran tiếp tục leo thang dịu bớt đã thúc đẩy nhà đầu tư chuyển dòng vốn sang các tài sản có mức độ rủi ro cao hơn, qua đó làm suy giảm nhu cầu nắm giữ đồng USD với vai trò tài sản trú ẩn an toàn.

Tuy nhiên, đà suy yếu này không kéo dài. Ngay trong phiên giao dịch ngày 11-11, đồng bạc xanh đã đảo chiều tăng mạnh sau khi Mỹ công bố số liệu lạm phát tháng 10 cao hơn dự báo. Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 0,4% so với tháng trước, vượt mức dự báo 0,3% của các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters. Số liệu này cho thấy áp lực giá cả tại nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn dai dẳng, làm gia tăng khả năng Fed phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn dự kiến, thậm chí tiếp tục nâng lãi suất để kiểm soát lạm phát.

Sang ngày 12-11, đà tăng của đồng USD tiếp tục được củng cố khi giới đầu tư đánh giá lại triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ. Những phát biểu mang quan điểm cứng rắn từ các quan chức Fed đã góp phần thúc đẩy kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất mới. Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất Fed nâng lãi suất trong tháng 12 tăng lên mức cao, phản ánh sự thay đổi đáng kể trong nhận định của thị trường về định hướng điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Mỹ.

Trong những phiên giao dịch cuối tuần, đồng USD tiếp tục duy trì sức mạnh, đưa chỉ số DXY lên khoảng 103,41 điểm. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng lên gần 4,87%, góp phần gia tăng sức hấp dẫn của các tài sản định giá bằng đồng bạc xanh. Kỳ vọng Fed nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12 cũng được củng cố, tạo thêm động lực cho đà tăng của đồng USD.

Trên thị trường tiền tệ quốc tế, đồng EUR tiếp tục suy yếu và hướng tới tuần giảm giá thứ tư liên tiếp. Đồng yên Nhật Bản cũng mất giá đáng kể so với đồng USD, khiến tỷ giá USD/JPY dao động quanh ngưỡng 160 yên/USD.

Kết thúc tuần giao dịch, đà tăng của đồng USD dường như vẫn chưa hề giảm bớt. Đồng USD đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 4-2025. Từ mức 101,68 điểm ngày 10-11, chỉ số DXY đã tăng lên khoảng 103,41 điểm vào ngày 14-11. Diễn biến này cho thấy kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Fed đang trở thành yếu tố chi phối nổi bật đối với thị trường tiền tệ quốc tế.

Ảnh minh họa: doanhnghieptiepthi.vn

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch hôm nay (15-11), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.637 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra hiện ở mức 25.500 đồng - 26.868 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 26.937 đồng - 29.772 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 152 đồng - 168 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: