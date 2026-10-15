Tỷ giá USD hôm nay (15-10): Đồng USD tăng mạnh

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,35%, hiện ở mức 102,53.

Biểu đồ biến động chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Market Watch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD chạm mức cao nhất trong 18 tháng trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, sau khi số liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo trong thời gian ngắn làm dấy lên kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất vào cuối tháng này. Tuy nhiên, đồng bạc xanh sau đó giảm trở lại khi giới đầu tư quay về với nhận định rằng Fed sẽ tiếp tục thận trọng trong các quyết định chính sách tiền tệ.

Cục Thống kê Lao động thuộc Bộ Lao động Mỹ ngày thứ Tư cho biết giá tiêu dùng tại nước này tăng mạnh trong tháng 9, trong bối cảnh chi phí xăng dầu tăng vọt.

Ông Marvin Loh, chiến lược gia thị trường toàn cầu cấp cao tại State Street ở Boston, nhận định: “CPI vẫn đang tác động đến việc định giá tài sản. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán đi xuống, đây là một lý do nữa khiến nhà đầu tư tăng mua đồng USD”.

Báo cáo lạm phát đã lấn át những tín hiệu gần đây theo hướng nới lỏng chính sách tiền tệ từ các quan chức Fed, trong đó có phát biểu của Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams, vốn gây sức ép lên đồng USD trong phiên giao dịch trước đó.

Ngày thứ Năm, Phó chủ tịch Fed phụ trách giám sát Michelle Bowman cũng phát tín hiệu rằng Ngân hàng Trung ương Mỹ nên tiếp tục chờ đợi và đánh giá thêm tình hình trước khi quyết định tăng lãi suất trở lại.

Trong khi đó, báo cáo Beige Book được Fed công bố hôm thứ Tư cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn duy trì trạng thái tuyển dụng ít, sa thải ít, trong khi áp lực lạm phát gia tăng tại một số khu vực trên cả nước.

Ông Uto Shinohara, chiến lược gia đầu tư cấp cao tại Mesirow Currency Management, nhận định: “Hai mục tiêu kép của Fed đang mâu thuẫn với nhau khi xuất hiện những dấu hiệu cho thấy thị trường lao động suy yếu. Các số liệu công bố ngày mai sẽ giúp làm rõ hơn tình hình tiêu dùng, thị trường lao động và áp lực giá cả, thông qua báo cáo doanh số bán lẻ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu và chỉ số giá sản xuất (PPI)”.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, giới giao dịch hiện đánh giá khả năng Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 27 và 28-10 là 65%, tăng so với mức 53% cách đây một tháng. Trong khi đó, thị trường đang tính đến khả năng Fed thắt chặt chính sách tiền tệ với tổng mức tăng lãi suất khoảng 79 điểm cơ bản đến cuối năm 2027.

Tháng trước, Ngân hàng Trung ương Mỹ đã tăng lãi suất điều hành thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa lãi suất lên biên độ 3,75 - 4%.

Ông Michael Rosen, Giám đốc đầu tư tại Angeles Investments, cho rằng giới đầu tư đang dần mất niềm tin vào quyết tâm kiểm soát lạm phát của Mỹ.

“Chúng tôi nhận thấy đồng USD tăng giá đang được hỗ trợ bởi mặt bằng lãi suất cao hơn”, ông Rosen nói. Ông nhận định lạm phát sẽ không giảm nếu Fed không buộc nền kinh tế rơi vào suy thoái thông qua những đợt tăng lãi suất mạnh, hoặc nếu Mỹ không điều chỉnh các chính sách thương mại và nhập cư.

Đồng EUR giảm 0,41%, xuống còn 1,1152 USD, chạm mức thấp nhất trong 17 tháng so với đồng USD và mức thấp nhất trong 16 tháng so với đồng bảng Anh. Giá dầu tăng cùng những lo ngại dai dẳng về tình hình tài khóa của Pháp tiếp tục gây sức ép lên đồng tiền chung châu Âu.

Đồng bảng Anh giảm 0,59%, xuống còn 1,3177 USD. Trong khi đó, đồng USD giảm 0,08% so với đồng yên Nhật, xuống còn 158,16 yên.

Đồng USD tăng mạnh. Ảnh minh họa: cafef.vn

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch hôm nay (15-10), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.646 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức 24.414 đồng - 26.878 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức 27.297 đồng - 30.170 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 154 đồng - 170 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: