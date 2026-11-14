Tỷ giá USD hôm nay 14/11: USD đảo chiều tăng mạnh, tín hiệu Fed nâng lãi suất 50 điểm cơ bản đẩy DXY vượt 103 điểm

Thị trường trong nước

Sáng 14/11, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố phiên gần nhất ở mức 25.637 đồng, tăng 22 đồng so với cuối tuần trước, đảo chiều so với mức giảm 22 đồng của tuần liền trước. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng được điều chỉnh tương ứng, lên 25.500 - 26.868 VND/USD.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.355,15 - 26.918,85 VND/USD.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh mức 26.080 - 26.140 VND/USD, tăng 10 đồng so với cuối tuần trước, đảo chiều so với mức giảm 80 đồng của tuần liền trước, song diễn biến trong tuần biến động mạnh. Đáng chú ý, tỷ giá USD tự do hiện cao hơn giá bán ra tại ngân hàng thương mại 230 đồng.

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ sáng 14/11 tại hệ thống ngân hàng cho thấy xu hướng phân hóa rõ nét, với USD và CNY tăng giá tại cả hai ngân hàng, trong khi EUR, GBP và JPY đồng loạt suy yếu, nổi bật là đà giảm mạnh của bảng Anh.

Đối với tỷ giá USD, Vietcombank niêm yết giá mua vào - bán ra ở mức 25.500 - 25.910 VND/USD, cùng tăng 130 đồng so với cuối tuần trước. Tại BIDV, tỷ giá USD mua vào - bán ra đạt 25.540 - 25.920 VND/USD, cùng tăng 145 đồng. Diễn biến này cho thấy đồng bạc xanh phục hồi rõ nét sau tuần điều chỉnh giảm trước đó.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY tại Vietcombank, BIDV sáng ngày 14/11 như sau:

Biến động tỷ giá ngoại tệ so với tuần trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Tỷ giá GBP ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong nhóm ngoại tệ được khảo sát. Vietcombank niêm yết giá mua vào - bán ra ở mức 33.161,18 - 34.570,06 VND/GBP, giảm lần lượt 223,74 đồng và 233,51 đồng so với cuối tuần trước. Tại BIDV, tỷ giá GBP mua vào - bán ra đạt 33.437 - 34.694 VND/GBP, giảm tương ứng 309 đồng và 316 đồng. Đà giảm sâu tại cả hai ngân hàng cho thấy bảng Anh chịu áp lực điều chỉnh đáng kể trong tuần.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - chốt tuần tại mức 103,41 điểm, tăng đáng kể 1,09% tuần qua và cao nhất từ tháng 4/2025 đến nay.

Theo ông Chris Turner, chuyên gia của ING (Hà Lan), đồng USD tăng mạnh trong tuần qua chủ yếu nhờ các yếu tố kinh tế vĩ mô, đặc biệt là kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ liên tiếp nâng lãi suất trong hai cuộc họp tháng 12/2026 và tháng 1/2027, với tổng mức tăng khoảng 85 điểm cơ bản.

Chỉ số DXY đã vượt đỉnh thiết lập từ tháng 4/2025 và có khả năng tiếp tục đi lên, hướng tới ngưỡng kháng cự tiếp theo tại 104,6 điểm.

Kỳ vọng chính sách tiền tệ tiếp tục thắt chặt đã đẩy lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn ngắn tăng gần 40 điểm cơ bản kể từ sáng thứ ba, qua đó tạo động lực cho đồng bạc xanh.

Đáng chú ý, phát biểu của Thống đốc Fed Christopher Waller về khả năng nâng lãi suất tới 50 điểm cơ bản ngay trong tháng 12 đã khiến thị trường điều chỉnh mạnh kỳ vọng, kéo lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và đồng USD đồng loạt đi lên, đảo ngược xu hướng hình thành sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Trước đó, thị trường từng kỳ vọng Fed có thể bớt quyết liệt trong việc thắt chặt chính sách tiền tệ khi giá dầu giảm mạnh sau chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, làm gia tăng triển vọng sớm giải quyết xung đột Iran.

Tuy nhiên, tính độc lập của Fed được đánh giá ít chịu sức ép hơn từ Nhà Trắng sau thất bại của đảng Cộng hòa có thể khiến các nhà hoạch định chính sách tự tin hơn trong việc duy trì lập trường cứng rắn với lạm phát.

Bên cạnh đó, số liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 cao hơn kỳ vọng cũng làm gia tăng áp lực hành động đối với Fed.

Dù chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ trong tháng 10 chỉ tăng 0,3% so với tháng trước, thấp hơn mức dự báo 0,4% và giảm mạnh so với mức tăng 1,4% của tháng 9, những phát biểu cứng rắn từ các quan chức Fed vẫn chi phối tâm lý thị trường, củng cố kỳ vọng về một chu kỳ thắt chặt tiền tệ kéo dài.

Thị trường sẽ tiếp tục theo dõi biên bản cuộc họp chính sách tháng 10 của Fed, đặc biệt là những tín hiệu cho thấy các thành viên Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) ngày càng quan ngại về lạm phát.

Tâm điểm tiếp theo là dữ liệu chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát được Fed ưu tiên, dự kiến công bố ngày 25/11.

Nếu PCE lõi tiếp tục tăng 0,3% so với tháng trước, đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp duy trì mức tăng này, kỳ vọng Fed nâng lãi suất 50 điểm cơ bản trong tháng 12 sẽ càng được củng cố./.