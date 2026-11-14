Tỷ giá USD hôm nay (14-11): Đồng USD tăng mạnh, tiến sát mức cao nhất trong 19 tháng

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,24%, hiện ở mức 103,41.

Biểu đồ biến động chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Market Watch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu hướng tới mức tăng mạnh nhất trong vòng hai tháng, duy trì gần mức cao nhất trong 19 tháng. Kỳ vọng ngày càng gia tăng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất mạnh hơn dự kiến đã đẩy lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đi lên. Trong khi đó, đồng yên Nhật Bản dao động quanh ngưỡng 160 yên/USD, khiến giới giao dịch tiếp tục theo dõi sát khả năng chính phủ Nhật Bản can thiệp vào thị trường ngoại hối.

Những phát biểu mang quan điểm cứng rắn của các quan chức Fed, cùng số liệu lạm phát Mỹ trong tuần này cao hơn dự báo, đã khiến giới đầu tư cân nhắc khả năng Fed thực hiện một đợt tăng lãi suất với mức điều chỉnh lớn hơn thông thường trong tháng tới.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm đã tăng khoảng 34 điểm cơ bản trong tuần này, lên khoảng 4,87%, hướng tới mức tăng hằng tuần mạnh nhất kể từ tháng 4-2025.

Đồng EUR giảm 0,26%, xuống còn 1,103 USD, sau khi chạm mức thấp nhất so với đồng USD kể từ tháng 4-2025. Đồng tiền này đang hướng tới tuần giảm giá thứ tư liên tiếp.

Trong khi đó, đồng USD tăng 0,47% so với đồng franc Thụy Sĩ, lên mức 0,839 franc, qua đó có khả năng chấm dứt chuỗi hai tuần giảm giá liên tiếp.

Ông Marc Chandler, chiến lược gia trưởng thị trường tại Bannockburn Global Forex, nhận định: “Đồng USD vẫn duy trì sức mạnh nhờ báo cáo việc làm tích cực và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng tốc. Trong tuần này, một loạt quan chức Fed đã đưa ra những phát biểu mang quan điểm cứng rắn, trong đó có Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams và Thống đốc Fed Christopher Waller”.

Theo công cụ FedWatch của CME, giới giao dịch hiện dự báo xác suất Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng tới ở mức khoảng 90%.

Chỉ số DXY duy trì gần mức cao nhất kể từ tháng 4-2025 và hướng tới tuần tăng giá mạnh nhất kể từ tháng 9. Nếu duy trì đà tăng này, DXY sẽ ghi nhận tuần tăng giá thứ ba liên tiếp.

Đồng yên Nhật Bản gần như đi ngang, giao dịch ở mức 159,70 yên/USD, quanh vùng thấp nhất kể từ đầu tháng 9, làm gia tăng lo ngại về khả năng chính phủ Nhật Bản can thiệp vào thị trường ngoại hối. Đồng tiền này đã giảm khoảng 1% trong tuần và đang hướng tới mức giảm hằng tuần mạnh nhất kể từ tháng 9.

Ngày 13-11, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama tuyên bố chính phủ nước này sẽ có biện pháp ứng phó thích đáng trước những biến động của tỷ giá.

Đồng đô la Australia giảm 0,52%, xuống còn 0,6773 USD. Đây là đồng tiền có diễn biến kém tích cực nhất trong nhóm G10 so với đồng USD tính từ đầu tháng đến nay. Australia cũng là quốc gia duy nhất trong nhóm G10 mà thị trường đang dự báo Ngân hàng Trung ương sẽ cắt giảm lãi suất trong năm tới.

Trong khi đó, đồng đô la New Zealand giảm 0,41% so với đồng bạc xanh, xuống còn 0,5525 USD, hướng tới tuần giảm giá thứ ba liên tiếp.

Đồng USD tăng mạnh, tiến sát mức cao nhất trong 19 tháng. Ảnh minh họa: cafef.vn

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch hôm nay (14-11), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.637 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra hiện ở mức 25.500 đồng - 26.868 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức 26.937 đồng - 29.772 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức 152 đồng - 168 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: