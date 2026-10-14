Tỷ giá USD hôm nay (14-10): Đồng USD rời đỉnh 18 tháng

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,37%, hiện ở mức 102,22.

Biểu đồ biến động chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Market Watch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD giảm giá trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, sau khi chạm mức cao nhất trong 18 tháng, trong bối cảnh giá dầu đi xuống và giới đầu tư đánh giá lại đà tăng của thị trường được thúc đẩy bởi làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), yếu tố hỗ trợ nhu cầu đối với các tài sản của Mỹ trong năm nay. Trong khi đó, thị trường đang chờ đợi những tín hiệu mới về định hướng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

“Đồng USD đang giảm giá khi những hoài nghi về mức định giá cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo, cũng như tính bền vững của mức định giá này, ngày càng gia tăng. Điều đó có nguy cơ làm suy giảm dòng vốn chảy vào các thị trường tài chính Mỹ”, ông Karl Schamotta, chiến lược gia thị trường trưởng tại Corpay ở Toronto, nhận định.

Đồng USD tiếp tục giảm sâu hơn sau khi Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams cho biết ông vẫn dự kiến Fed sẽ tăng lãi suất thêm một lần trong năm nay, nhưng không thấy cần thiết phải tiếp tục nâng lãi suất trong năm 2027.

Thị trường kỳ vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tránh làm leo thang căng thẳng tại Trung Đông, bởi một cuộc xung đột mở rộng có thể ảnh hưởng đến uy tín của ông trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng tới.

Giá dầu giảm 0,75%, xuống còn 105,87 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, khi giới giao dịch đánh giá triển vọng Nga gia tăng nguồn cung dầu diesel.

Ngoài yếu tố năng lượng, các nhà phân tích nhận định đà tăng gần đây của đồng USD còn chịu thách thức từ những hoài nghi ngày càng lớn về triển vọng đầu tư được thúc đẩy bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Hiện giới đầu tư đang chờ báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 9, dự kiến công bố ngày thứ Tư, nhằm tìm kiếm thêm manh mối về khả năng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch đánh giá xác suất Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 27 và 28-10 vào khoảng 80%, tăng so với mức 51% cách đây một tháng. Tuy nhiên, thị trường vẫn dự báo tổng mức thắt chặt chính sách tiền tệ có thể đạt khoảng 75 điểm cơ bản vào cuối năm 2027.

Đà tăng của giá dầu trong thời gian gần đây đã hỗ trợ đồng USD, đồng thời gây sức ép lên những đồng tiền như EUR và yên Nhật.

Đồng EUR phục hồi từ mức thấp nhất trong khoảng 17 tháng trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, bất chấp giá khí đốt tiếp tục tăng mạnh, yếu tố quan trọng thúc đẩy lạm phát tại khu vực đồng EUR. Trong khi đó, những lo ngại về triển vọng tài khóa của Pháp vẫn chưa được giải quyết. Đồng EUR tăng 0,40%, lên mức 1,1198 USD, sau khi giảm xuống 1,11525 USD trong phiên ngày thứ Hai, mức thấp nhất kể từ tháng 5-2025.

Đồng yên Nhật tăng 0,18%, lên mức 158,33 USD, sau khi dữ liệu của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) cho thấy giá bán buôn trong tháng 9 tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này thấp hơn dự báo trung bình 7,6% của thị trường, nhưng vẫn đủ để duy trì những lo ngại về khả năng BOJ tiếp tục nâng lãi suất.

Đồng EUR tăng 0,19%, lên 177,295 yên, sau khi có thời điểm giảm xuống 176,25 yên, mức thấp nhất kể từ tháng 11-2025.

Đồng đô la Australia giao dịch ở mức 0,69830 USD sau khi Ngân hàng Dự trữ Australia công bố biên bản cuộc họp chính sách tháng 9.

Đồng USD rời đỉnh 18 tháng. Ảnh minh họa: TTXVN

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch hôm nay (14-10), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.633 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức 24.402 đồng - 26.864 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức 27.189 đồng - 30.052 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 154 đồng - 170 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: