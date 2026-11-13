Tỷ giá USD hôm nay (13-11): Đồng USD tiếp tục tăng

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,27%, hiện ở mức 103,18.

Biểu đồ biến động chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Market Watch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD tiếp tục tăng giá trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, lên mức cao nhất trong khoảng 19 tháng, sau khi giới đầu tư đánh giá lại lộ trình chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) theo hướng cứng rắn hơn.

Trong tuần này, các quan chức Fed cảnh báo lạm phát vẫn duy trì ở mức cao dai dẳng, đồng thời một số quan chức đã phát tín hiệu sẵn sàng ủng hộ mức tăng lãi suất 50 điểm cơ bản nếu áp lực giá cả không có dấu hiệu hạ nhiệt. Số liệu lạm phát Mỹ mạnh hơn dự kiến được công bố hôm thứ Ba đã củng cố quan điểm này, thúc đẩy các nhà giao dịch nâng kỳ vọng về khả năng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Theo công cụ FedWatch của CME, giới đầu tư hiện dự báo xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 12 lên gần 85%. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm, vốn thường biến động cùng chiều với kỳ vọng về lãi suất của Fed, tăng 13,96 điểm cơ bản, lên 4,867%. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 12,39 điểm cơ bản, lên 5,113%.

Đồng EUR giảm 0,32%, xuống còn 1,1055 USD, chạm mức thấp nhất so với đồng USD kể từ tháng 4-2025.

Đồng USD tăng 0,26%, lên 0,835 franc Thụy Sĩ, mức cao nhất trong một tháng.

Trong khi đó, quan chức cấp cao phụ trách vấn đề tiền tệ của Nhật Bản, ông Atsushi Mimura ngày thứ Năm cảnh báo các nhà giao dịch rằng vẫn còn quá sớm để quên đi những động thái can thiệp thị trường trong mùa hè vừa qua, trong bối cảnh đồng yên một lần nữa tiến sát ngưỡng quan trọng 160 yên/USD.

Nhiều nhà phân tích tham gia cuộc khảo sát của Reuters dự báo Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) có thể tăng lãi suất ngay trong tháng tới. Nhận định này được củng cố bởi số liệu công bố hôm thứ Năm cho thấy lạm phát giá bán buôn hằng năm của Nhật Bản tăng tốc lên 7,1% trong tháng 10, so với mức 6,8% trong tháng 9. Đồng yên Nhật giảm 0,13% so với đồng bạc xanh, xuống còn 159,975 yên/USD, mức thấp nhất kể từ tháng 9.

Các nhà phân tích của Goldman Sachs, do ông Stuart Jenkins dẫn đầu, nhận định: “Đà suy yếu của đồng yên trên diện rộng trong tuần này chủ yếu xuất phát từ những diễn biến liên quan đến đồng USD. Tuy nhiên, chúng tôi lưu ý rằng, xét theo tỷ trọng thương mại, đồng yên hiện đã suy yếu xuống mức thấp hơn so với thời điểm trước khi xuất hiện các thông tin về việc kiểm tra tỷ giá trong tháng 1 và tháng 9”.

Các nhà phân tích cũng cho biết: những ngưỡng tỷ giá thực tế dẫn đến các động thái can thiệp trong năm nay vẫn còn ở phía trước. Đồng yên tính theo tỷ trọng thương mại hiện vẫn mạnh hơn gần 1% so với thời điểm trước khi Bộ Tài chính Nhật Bản can thiệp vào cuối tháng 4 và mạnh hơn khoảng 2,6% so với thời điểm trước khi đợt can thiệp phối hợp bắt đầu vào cuối tháng 7”.

Đồng đô la Australia giảm 0,59% so với đồng bạc xanh, xuống còn 0,6807 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 1, trong khi đồng đô la New Zealand giảm 0,27%, xuống còn 0,5547 USD.

Ảnh minh họa: Reuters

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch hôm nay (13-11), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.623 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra tiếp tục tăng, hiện ở mức 25.500 đồng - 26.854 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức 27.015 đồng - 29.858 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức 153 đồng - 169 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: