Tỷ giá USD hôm nay 12/11: USD bật tăng, DXY áp sát 103 điểm khi Fed có thể nâng lãi suất 0,5 điểm phần trăm

Thị trường trong nước

Sáng 12/11, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.623 đồng, tăng 12 đồng so với phiên trước. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng được điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.341,85 - 26.904,15 VND/USD.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh 25.830 - 26.870 VND/USD, giảm nhẹ 10 đồng chiều mua và 20 đồng chiều bán so với lần điều chỉnh gần đây.

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ sáng 12/11 tại hệ thống ngân hàng cho thấy diễn biến phân hóa rõ nét, với USD và CNY đồng loạt tăng giá, trong khi EUR, GBP và JPY suy yếu; đáng chú ý, EUR và GBP ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong nhóm ngoại tệ được khảo sát.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng đồng loạt tăng, trong khi phần lớn ngoại tệ chủ chốt khác tiếp tục giảm giá. Cụ thể, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD mua vào - bán ra ở mức 25.540 - 25.850 VND/USD, cùng tăng 50 đồng ở cả hai chiều. Tại BIDV, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 25.470 - 25.850 VND/USD, cũng tăng 50 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY tại Vietcombank, BIDV sáng ngày 12/11 như sau:

Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Ngược chiều USD, tỷ giá EUR giảm mạnh tại cả hai ngân hàng. Vietcombank niêm yết tỷ giá EUR mua vào - bán ra ở mức 27.735,66 - 29.198,99 VND/EUR, giảm lần lượt 125,58 đồng và 132,3 đồng. Tại BIDV, tỷ giá EUR ở mức 27.906 - 29.302 VND/EUR, giảm tương ứng 126 đồng và 131 đồng.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - bật tăng mạnh 0,61% lên 102,87 điểm, ở vùng cao nhất từ cuối tháng 4/2025 đến nay.

Chỉ số DXY tiếp tục tăng mạnh, thiết lập đỉnh mới và tiến sát ngưỡng 103 điểm, được hỗ trợ bởi đà tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Động lực chính đến từ số liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo. Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng 0,4% so với tháng trước, vượt mức dự báo 0,3%, dù thấp hơn mức tăng 0,6% của tháng 9. CPI lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, tăng 0,3%, cao hơn dự báo 0,2% và tương đương tháng trước. Diễn biến này cho thấy áp lực lạm phát vẫn dai dẳng, củng cố khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện gần như chắc chắn Fed sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12, với xác suất tăng 25 điểm cơ bản ở mức 87,1% và tăng 50 điểm cơ bản là 12,9%.

Theo các nhà phân tích tại ING (Hà Lan), số liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo, cùng những phát biểu cứng rắn từ các quan chức Fed, đã khiến thị trường điều chỉnh đáng kể kỳ vọng về lãi suất. Đáng chú ý, ông Chris Waller - thành viên Hội đồng Thống đốc Fed cảnh báo có thể bỏ phiếu ủng hộ tăng lãi suất 50 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 9/12 nếu lạm phát tháng 10 tiếp tục tăng mạnh tháng thứ ba liên tiếp. Thực tế, số liệu CPI công bố sau đó đã vượt dự báo, củng cố khả năng Fed nâng lãi suất mạnh tay hơn trong cuộc họp tới.

Đồng USD mạnh lên cùng lợi suất trái phiếu Mỹ tăng đã gây sức ép lên thị trường vàng, khiến giá kim loại quý tiếp tục giảm xuống dưới 4.000 USD/ounce.

Trong khi đó, tỷ giá USD/JPY phá vỡ vùng dao động kéo dài 7 tuần, lên mức cao nhất kể từ ngày 2/9, bất chấp kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) có thể tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12.

Thời gian tới, thị trường sẽ tiếp tục theo dõi số liệu trợ cấp thất nghiệp, doanh số bán nhà hiện có của Mỹ và phát biểu của các quan chức Fed để đánh giá triển vọng lãi suất và xu hướng đồng USD./.