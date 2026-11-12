Tỷ giá USD hôm nay (12-11): Đồng USD tăng mạnh

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,68%, hiện ở mức 102,91.

Biểu đồ biến động chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Market Watch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD tăng giá so với các đồng tiền chủ chốt trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, nhờ kỳ vọng ngày càng gia tăng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất sau khi số liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo và những phát biểu mang quan điểm cứng rắn của các nhà hoạch định chính sách.

Theo công cụ FedWatch của CME, giới giao dịch đã nâng xác suất Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tháng 12 lên 87%, so với mức khoảng 70% cách đây một tháng. Động thái này diễn ra sau khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 10 tăng cao hơn dự báo tháng thứ ba liên tiếp.

Theo ông Elias Haddad, Giám đốc chiến lược thị trường toàn cầu tại Brown Brothers Harriman & Co., kỳ vọng lãi suất gia tăng đang góp phần hỗ trợ đồng USD.

Trong phiên giao dịch, đồng USD tăng 0,69% so với đồng yên Nhật Bản, lên mức 159,84 yên. Đây là mức cao nhất trong hơn hai tháng, đồng thời đưa tỷ giá tiến sát ngưỡng tâm lý quan trọng 160 yên.

Trong khi đó, đồng EUR giảm 0,65%, xuống còn 1,11 USD, nối dài đà giảm từ phiên trước và chạm mức thấp nhất kể từ tháng 5-2025.

Ông Haddad nhận định: “Đồng USD đang tăng giá trên diện rộng, chủ yếu nhờ sự chuyển dịch theo hướng cứng rắn trong kỳ vọng về lãi suất của Fed, xuất phát từ số liệu CPI tháng 10 cao hơn dự báo và càng được củng cố bởi những phát biểu gần đây của các quan chức Fed”.

Những phát biểu gần đây của các quan chức Fed, trong đó có Thống đốc Christopher Waller và Chủ tịch Fed chi nhánh Dallas Lorie Logan, cho thấy mối quan ngại về tình trạng lạm phát ở mức cao cũng như khả năng Fed phải thực hiện một đợt tăng lãi suất mạnh tới 50 điểm cơ bản. Những tín hiệu này đã góp phần thúc đẩy giới đầu tư gia tăng đặt cược vào khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất.

Đồng bảng Anh giảm 0,50%, xuống còn 1,33 USD, duy trì gần mức thấp nhất trong hai tuần. Trong khi đó, đồng USD tăng 0,93% so với đồng franc Thụy Sĩ, lên mức 0,833 franc/USD, sau khi chạm mức cao nhất kể từ giữa tháng 10.

Sau khi số liệu lạm phát Mỹ được công bố hôm thứ Ba, một số công ty môi giới và tổ chức tài chính đã điều chỉnh dự báo về chính sách tiền tệ của Fed. Goldman Sachs hiện dự báo Fed sẽ tăng lãi suất trong tháng 12 năm nay và tháng 3 năm sau. Trong khi đó, Deutsche Bank dự báo Fed sẽ thực hiện các đợt tăng lãi suất vào tháng 12, tháng 1 và tháng 3.

Tính từ đầu năm đến nay, phần lớn đồng tiền của các nền kinh tế phát triển, ngoại trừ đồng đô la Australia và đồng krone Na Uy, đều suy yếu so với đồng USD. Nguyên nhân chủ yếu là khoảng cách lãi suất ngày càng nới rộng, qua đó gia tăng sức hấp dẫn của đồng bạc xanh.

Một số nhà phân tích cũng cho rằng sức mạnh của đồng USD trong năm nay còn xuất phát từ dòng vốn tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.

Đồng đô la Australia giảm 0,23% so với đồng USD, xuống còn 0,685 USD. Trong khi đó, đồng USD tăng 0,61% so với đồng krone Na Uy, lên mức 9,55 krone.

Đồng USD tăng mạnh. Ảnh minh họa: Reuters

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch hôm nay (12-11), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.611 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra tăng mạnh, hiện ở mức 25.500 đồng - 26.841 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức 27.172 đồng - 30.032 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức 153 đồng - 169 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: