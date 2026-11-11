Tỷ giá USD hôm nay (11-11): Đồng USD bật tăng

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,58%, hiện ở mức 102,24.

Biểu đồ biến động chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Market Watch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD tăng giá trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, sau khi số liệu lạm phát của Mỹ cao hơn dự kiến củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng chi phí vay trong tháng tới.

Số liệu do Bộ Lao động Mỹ công bố cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này tăng 0,4% trong tháng trước, vượt mức dự báo tăng 0,3% theo khảo sát của Reuters đối với các nhà kinh tế.

Đồng USD tiếp tục mở rộng đà tăng sau khi báo cáo được công bố. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm, vốn thường biến động cùng chiều với kỳ vọng về lãi suất của Fed, tăng mạnh và ghi nhận mức tăng gần nhất là 18,44 điểm cơ bản, lên 4,731%.

Đồng EUR giảm 0,55% so với đồng USD, xuống còn 1,116 USD. Đồng USD tăng 0,55% so với đồng yên Nhật, lên mức 158,80 yên/USD. So với đồng franc Thụy Sĩ, đồng bạc xanh tăng 0,71%, lên 0,8252 franc/USD.

Theo ông Steve Englander, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu ngoại hối nhóm G10 và chiến lược kinh tế vĩ mô Bắc Mỹ tại Ngân hàng Standard Chartered, thị trường đã bất ngờ trước những số liệu này bởi chúng dường như củng cố các phát biểu mang quan điểm cứng rắn của Thống đốc Fed Christopher Waller. Trước đó, trong ngày thứ Ba, ông Waller cho rằng Ngân hàng Trung ương Mỹ nên tăng chi phí vay ngắn hạn trong tháng tới.

Ông Englander nhận định: “Việc ông Waller đưa ra những phát biểu cứng rắn như vậy đã thu hút sự chú ý của thị trường. Đây chính là khởi đầu cho đà tăng của đồng USD và lợi suất trái phiếu”.

Ông cũng cho biết: “Khi số liệu CPI được công bố ở mức cao hơn dự kiến, đặc biệt là khi áp lực lạm phát dường như diễn ra trên diện rộng, thị trường bắt đầu lo ngại. Kể từ sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ ngày 3-11, diễn biến của đồng USD chủ yếu chịu ảnh hưởng từ thị trường dầu mỏ. Tuy nhiên, hiện nay, giới đầu tư đang nhận ra rằng họ có thể đã tập trung chưa đúng trọng tâm. Vấn đề đáng quan tâm thực sự là rủi ro lạm phát và chính sách của Fed”.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện dự báo xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 12 lên tới gần 91%.

Đồng đô la Australia, đồng tiền nhạy cảm với hoạt động thương mại và tâm lý thị trường, giảm 0,89%, xuống còn 0,686 USD. Đồng đô la New Zealand cũng suy yếu 0,56% so với đồng bạc xanh, xuống mức 0,56 USD.

Trong một bản nhận định gửi tới các nhà đầu tư, ông Karl Schamotta, chiến lược gia trưởng thị trường tại Corpay, cho rằng: “Khả năng suy yếu của đồng USD trong ngắn hạn là rất thấp. Với thị trường lao động duy trì khả năng chống chịu và hoạt động kinh tế trong nước vững chắc, tiếp tục hỗ trợ tiêu dùng của Mỹ và ngăn chặn nguy cơ suy giảm đột ngột, rất khó để hình dung đồng bạc xanh bước vào một xu hướng giảm giá kéo dài trước khi năm nay kết thúc”.

Ảnh minh họa: money.vtv.vn

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch hôm nay (11-11), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.600 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra tiếp tục giảm, hiện ở mức 24.370 đồng - 26.830 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức 27.296 đồng - 30.169 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 154 đồng - 170 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: