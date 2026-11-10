Tỷ giá USD hôm nay 10/11: USD đồng loạt giảm sâu, DXY lùi dưới 102 điểm khi thị trường chờ CPI Mỹ

Thị trường trong nước

Sáng 10/11, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.600 đồng, giảm 10 đồng so với phiên trước. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng được điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.320 - 26.880 VND/USD.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh 26.000 - 26.050 VND/USD.

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ sáng 10/11 tại hệ thống ngân hàng cho thấy diễn biến phân hóa rõ nét, khi USD, JPY và CNY đồng loạt giảm giá tại hai ngân hàng, trong khi EUR và GBP tăng mạnh ở cả hai chiều giao dịch.

Tỷ giá USD tại Vietcombank mua vào - bán ra ở mức 25.310 - 25.720 VND/USD, cùng giảm 60 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước. Tại BIDV, tỷ giá USD niêm yết ở mức 25.350 - 25.730 VND/USD, đồng loạt giảm 50 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY tại Vietcombank, BIDV sáng ngày 10/11 như sau:

Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Trái chiều với USD, tỷ giá EUR tại Vietcombank tăng 108,92 đồng chiều mua vào và 114,77 đồng chiều bán ra, lên mức 27.903,5 - 29.375,92 VND/EUR. Tại BIDV, tỷ giá EUR cũng tăng lần lượt 115 đồng và 121 đồng, lên mức 28.095 - 29.500 VND/EUR.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - vừa trải qua phiên điều chỉnh khá sâu 0,59% xuống 101,67 điểm.

Theo Bloomberg, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Washington không cần tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào Iran, song vẫn duy trì trạng thái “sẵn sàng chiến đấu” nếu cần thiết. Ông Trump đồng thời nhận định những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Iran đang có chuyển biến tích cực.

Những phát biểu này cho thấy Washington đang phát tín hiệu muốn sớm khép lại cuộc xung đột, đặc biệt sau khi kết quả bất lợi của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ phản ánh sự phản đối của một bộ phận cử tri Mỹ đối với cuộc chiến.

Theo các nguồn tin được Al Hadath (Saudi Arabia) dẫn lại, Qatar và Pakistan đã đưa ra đề xuất mới nhằm nối lại đàm phán giữa Mỹ và Iran. Theo đó, Iran có thể tiếp tục làm giàu uranium trên lãnh thổ của mình. nhưng không vượt quá mức 3,67% - giới hạn mà Tehran được cho là đã chấp thuận. Đổi lại, Mỹ đề xuất giải tỏa khoảng 6 - 9 tỷ USD tài sản bị phong tỏa của Iran nếu hai bên đạt được thỏa thuận.

Triển vọng hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông đã tác động đến thị trường năng lượng, khiến giá dầu thô giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 8, trong bối cảnh nhà đầu tư kỳ vọng các nỗ lực ngoại giao sẽ giúp sớm chấm dứt xung đột.

Hiện tâm điểm chú ý của thị trường chuyển sang báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 của Mỹ công bố vào thứ ba (10/11). CPI toàn phần được dự báo tăng 3,9% so với cùng kỳ, cao hơn mức 3,7% của tháng trước; trong khi CPI lõi có thể tăng từ 2,6% lên 2,8%.

Sau báo cáo việc làm phi nông nghiệp công bố tuần trước, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 ngày càng được củng cố. Theo công cụ CME FedWatch, xác suất Fed nâng lãi suất đã tăng lên 82%, so với mức 76% ghi nhận vào thứ sáu tuần trước.

Những phát biểu gần đây của các quan chức Fed cũng cho thấy lập trường thận trọng trước áp lực lạm phát. Chủ tịch Fed Richmond Thomas Barkin nhấn mạnh, rủi ro lạm phát vẫn là vấn đề trọng tâm trong nhiệm vụ ổn định giá cả của ngân hàng trung ương. Trong khi đó, Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee cảnh báo, lạm phát dịch vụ gia tăng cho thấy áp lực giá cả không chỉ xuất phát từ tác động của chính sách thuế quan.

Tại châu Á, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) vừa công bố bản tóm tắt ý kiến tại cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 10, cho thấy các thành viên vẫn có quan điểm khác nhau về lộ trình điều chỉnh lãi suất. Một số ý kiến ủng hộ duy trì chính sách hiện tại để tiếp tục đánh giá rủi ro đối với tăng trưởng và lạm phát. Trong khi đó, có thành viên nhận định lãi suất trung lập của Nhật Bản có thể cao hơn 1%, song cũng xuất hiện lo ngại rằng việc tiếp tục tăng lãi suất có thể gây sức ép lên nền kinh tế và khiến lạm phát suy yếu./.