Tỷ giá USD hôm nay (10-11): Đồng USD suy yếu

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,62%, hiện ở mức 101,68.

Biểu đồ biến động chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Market Watch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD giảm giá so với các đồng tiền chủ chốt, trong đó có đồng EUR và đồng yên Nhật Bản, trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, khi những lo ngại về nguy cơ xung đột tại Iran leo thang dịu bớt, thúc đẩy giới đầu tư chuyển dòng vốn trở lại các tài sản có mức độ rủi ro cao hơn, sau đợt bán tháo cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) trong tuần trước.

Tâm lý thị trường được cải thiện sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày Chủ nhật tuyên bố khả năng Washington tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran là rất thấp, chừng nào các nỗ lực ngoại giao vẫn tiếp tục được duy trì.

Tâm lý thị trường được cải thiện cũng làm suy giảm sức hấp dẫn của đồng USD với vai trò tài sản trú ẩn an toàn, trong khi giá dầu Brent giảm gần 6%, xuống còn 92,57 USD/thùng khi chốt phiên.

Đồng EUR tăng 0,64% so với đồng USD, lên mức 1,1213 USD. Trong khi đó, đồng USD giảm 0,41% so với đồng yên Nhật Bản, xuống còn 157,89 yên.

Ông Enrique Diaz-Alvarez, chuyên gia kinh tế trưởng tại Ebury, nhận định: “Một trong những vấn đề chính chi phối hoạt động bán khống và giao dịch đồng USD hiện nay là vị thế nắm giữ của giới đầu tư. Nhóm nhà đầu tư tích cực giao dịch và đầu cơ trên thị trường đang nắm giữ lượng lớn đồng USD, khiến đồng tiền này khó có khả năng tăng giá. Chúng tôi kỳ vọng đồng EUR sẽ phục hồi trong trung hạn, bởi thị trường có thể đang đánh giá thấp sức mạnh của đà phục hồi kinh tế tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone)”.

Ông Diaz-Alvarez cho rằng: “Thị trường đang phần nào đánh giá thấp tác động của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đối với nền kinh tế nước này. Đầu tư vào lĩnh vực AI đã đóng góp đáng kể vào kết quả tăng trưởng kinh tế Mỹ. Do đó, những thay đổi lớn về chính trị tại Mỹ, dù chỉ ở mức độ nhất định, cũng có thể tác động tiêu cực đến dòng vốn đầu tư này”.

Trên Phố Wall, các chỉ số chứng khoán chủ chốt đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch, dẫn đầu là Nasdaq, chỉ số có tỷ trọng lớn cổ phiếu công nghệ, sau đợt bán tháo mạnh trong tuần trước.

Trong báo cáo gửi nhà đầu tư, các chuyên gia phân tích của Ngân hàng Scotiabank, do ông Shaun Osborne dẫn đầu, nhận định: “Thị trường tiếp tục tập trung vào đà suy yếu của nhóm cổ phiếu công nghệ Mỹ, trong khi giới đầu tư đồng thời phải đối mặt với những vấn đề riêng của một số doanh nghiệp lớn nhất trong ngành”.

Giới đầu tư đang hướng sự chú ý tới báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ dự kiến công bố vào ngày thứ Ba. Theo khảo sát của Reuters, CPI được dự báo tăng 0,3% trong tháng.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hợp đồng tương lai đang dự báo khoảng 82% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất tại cuộc họp diễn ra trong hai ngày 8 và 9-12, cao hơn so với một tuần trước đó. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 1,07 điểm cơ bản, lên mức 4,87%.

Trong khi đó, đồng bảng Anh tăng 0,60%, lên mức 1,3429 USD.

Các đồng tiền nhạy cảm với rủi ro như đô la Australia và đô la New Zealand cũng tăng giá mạnh. Đồng đô la Australia tăng 0,95%, lên mức 0,6922 USD; trong khi đồng đô la New Zealand tăng 1,54%, lên mức 0,56301 USD.

Đồng USD suy yếu. Ảnh minh họa: Reuters

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch hôm nay (10-11), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.610 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức 24.380 đồng - 26.840 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức 27.124 đồng - 29.979 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 154 đồng - 170 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: