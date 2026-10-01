Tỷ giá USD hôm nay (1-10): Đồng USD đi ngang

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,09%, hiện ở mức 101,46.

Biểu đồ biến động chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Market Watch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD đi ngang so với các đồng tiền chủ chốt trong ngày thứ Tư, sau khi số liệu cho thấy lạm phát của Mỹ tăng thấp hơn dự kiến, qua đó làm giảm kỳ vọng của thị trường về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất.

Đồng USD đã tăng cùng với lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ trong bối cảnh kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất ngày càng lớn, do lạm phát được thúc đẩy bởi giá dầu cao hơn. Đồng bạc xanh vẫn hướng tới mức tăng theo tháng so với đồng EUR, franc Thụy Sĩ và bảng Anh. Tuy nhiên, đồng USD đã mất một phần đà tăng sau khi dữ liệu được công bố. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm (loại trái phiếu thường biến động cùng chiều với kỳ vọng về lãi suất của Fed) đã giảm 0,4 điểm cơ bản xuống mức 4,885%.

Đồng EUR đi ngang ở mức 1,133050 USD. Đồng tiền chung châu Âu vẫn hướng tới mức giảm theo tháng so với USD, sau khi tăng trong hai tháng liên tiếp.

Số liệu của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát được Fed ưu tiên sử dụng, đã tăng 0,3% trong tháng trước. Các nhà kinh tế được Reuters khảo sát trước đó dự báo mức tăng 0,4%.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện đặt cược 37% khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 10, giảm mạnh so với mức 70% một tuần trước.

“Báo cáo về số liệu PCE yếu hơn dự kiến được công bố sau khi Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York John Williams phản đối quan điểm cho rằng cần khẩn cấp thực hiện một đợt tăng lãi suất khác, đã khiến kỳ vọng về các đợt tăng lãi suất liên tiếp giảm đáng kể”, ông Joel Kruger, chiến lược gia thị trường tại LMAX Group, nhận định.

“Việc điều chỉnh lại kỳ vọng đang kéo lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ xuống thấp hơn và thu hẹp lợi thế của đồng USD, thúc đẩy làn sóng bán USD mới nhất”, ông nói.

Đồng USD cũng đi ngang ở mức 157,34 yên/USD. So với franc Thụy Sĩ, USD tăng 0,26%, lên 0,83575 franc/USD, và hướng tới tháng tăng thứ hai liên tiếp.

Đồng bảng Anh tăng 0,26%, lên 1,3265 USD, nhưng vẫn hướng tới mức giảm theo tháng so với USD, qua đó chấm dứt chuỗi tăng trong hai tháng liên tiếp.

Ở những diễn biến khác, đô la Australia (AUD) giảm 0,57% so với USD, xuống 0,6948 USD, trong khi đô la New Zealand (NZD) giảm 0,09%, xuống 0,5635 USD.

Ảnh minh họa: Nikkei Asia

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch hôm nay (1-10), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.627 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra tiếp tục giảm nhẹ, hiện ở mức 24.396 đồng - 26.858 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức 27.601 đồng - 30.506 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 155 đồng - 171 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: