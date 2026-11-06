Tỷ giá USD giảm sâu tại các ngân hàng

Sáng 6-11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.615 đồng/USD, giảm 8 đồng so với phiên trước. Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước được niêm yết ở mức 24.385 đồng/USD mua vào và 26.845 đồng/USD bán ra.

Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), tỷ giá USD được niêm yết ở mức 25.400 đồng/USD mua vào và 25.810 đồng/USD bán ra. So với phiên giao dịch ngày 5-11, giá USD giảm 80 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), tỷ giá USD được niêm yết ở mức 25.425 đồng/USD mua vào và 25.805 đồng/USD bán ra, cùng giảm 85 đồng/USD ở hai chiều so với phiên trước. Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND được giao dịch quanh mức 26.070-26.130 đồng/USD.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD Index (DXY), đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt, sáng 6-11 tăng nhẹ 0,07%, lên 101,56 điểm. Đồng USD phục hồi từ mức thấp nhất trong một tháng, trong bối cảnh thị trường tiếp nhận những diễn biến mới về chính sách tiền tệ tại các nền kinh tế lớn. Đáng chú ý, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) lần đầu tăng lãi suất sau hơn 3 năm, thu hút sự chú ý của giới đầu tư đối với triển vọng chính sách tiền tệ toàn cầu.

Tâm điểm tiếp theo của thị trường là báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) tháng 10 của Mỹ, dự kiến công bố ngày 6-11. Giới phân tích dự báo nền kinh tế Mỹ tạo thêm 65.000 việc làm, cao hơn mức 29.000 việc làm trong tháng 9.

Kết quả báo cáo sẽ là cơ sở để thị trường điều chỉnh kỳ vọng về quyết định lãi suất tháng 12 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), qua đó tác động đến xu hướng tỷ giá USD. Nếu thị trường lao động tiếp tục cho thấy sức chống chịu, kỳ vọng FED duy trì chính sách tiền tệ thận trọng có thể gia tăng; ngược lại, số liệu kém tích cực có thể khiến USD chịu thêm áp lực giảm giá.