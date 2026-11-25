So với đầu năm, tỷ giá trung tâm USD/VND đã tăng gần 600 đồng, tương đương mức tăng ròng khoảng 2%. Ảnh: Nam Khánh.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sáng 25/11 công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với USD ở mức 25.679 đồng/USD, tăng 11 đồng so với phiên liền trước, cũng là mức cao nhất từng được ghi nhận.

So với đầu năm, tỷ giá trung tâm đã tăng gần 600 đồng, tương đương mức tăng ròng khoảng 2%. Với biên độ giao dịch +/-5%, các ngân hàng thương mại được phép niêm yết tỷ giá USD/VND trong khoảng 24.395 - 26.963 đồng/USD (mua - bán).

Đáng chú ý, diễn biến tại thị trường ngân hàng lại đi ngược xu hướng của tỷ giá trung tâm khi giá giao dịch đồng bạc xanh đồng loạt hạ nhiệt tại nhiều nhà băng trong sáng 25/11.

Cụ thể, Vietcombank sáng nay giảm 20 đồng/USD, đưa giá mua đồng bạc xanh xuống mức 25.560 đồng/USD và bán ra ở 25.970 đồng/USD. VietinBank giao dịch ngoại tệ này ở 25.523 - 25.968 đồng/USD, trong khi BIDV niêm yết giá mua - bán ở mức 25.590 - 25.970 đồng/USD.

Tại nhóm ngân hàng tư nhân, xu hướng điều chỉnh giảm cũng diễn ra trên diện rộng. Các nhà băng như Sacombank, SHB, Techcombank, VPBank, Eximbank, ACB và MB đồng loạt hạ giá mua - bán USD khoảng 20-30 đồng, kéo giá bán phổ biến xuống dưới mốc 26.000 đồng/USD.

Trái ngược với xu hướng hạ nhiệt trên kênh ngân hàng, thị trường USD tự do lại chứng kiến một nhịp tăng đáng kể.

Giá USD tự do hiện được giao dịch ở 26.400 - 26.490 đồng/USD, tăng tới 75 đồng ở chiều mua và 115 đồng ở chiều bán so với phiên trước.

Như vậy, giá USD trên thị trường tự do hiện cao hơn khoảng 800 đồng (mua) và 500 đồng (bán) so với các ngân hàng thương mại.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD-Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt, quay đầu giảm và lùi xuống dưới ngưỡng 104 điểm. Dù vậy, đồng USD vẫn duy trì ở vùng giá cao kể từ tháng 4/2025 đến nay, trong bối cảnh giới đầu tư ngày càng thận trọng với triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ.

Một trong những yếu tố đang chi phối diễn biến đồng bạc xanh là kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì lập trường tiền tệ thắt chặt, thậm chí nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 12. Theo công cụ FedWatch của CME, giới giao dịch hiện đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm % trong tháng tới.

Phát biểu hôm thứ Hai, Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams cho biết tình trạng lạm phát dai dẳng tiếp tục là yếu tố khiến cơ quan này phải cân nhắc duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh các quyết định tiếp theo sẽ phụ thuộc vào diễn biến của dữ liệu kinh tế, thay vì được định trước theo một lộ trình cố định.

Trong bối cảnh tuần giao dịch tại Mỹ bị rút ngắn do kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn, sự chú ý của giới đầu tư đang dồn vào loạt dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố trong tuần này, đặc biệt là chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) cốt lõi tháng 10 và số liệu tăng trưởng GDP.

PCE cốt lõi là một trong những thước đo lạm phát được Fed đặc biệt quan tâm khi đánh giá sức ép giá cả trong nền kinh tế. Bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy lạm phát tiếp tục dai dẳng đều củng cố kỳ vọng Fed giữ lãi suất ở mức cao hoặc tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Kịch bản này tạo thêm lực đỡ cho đồng USD nhưng gia tăng sức ép đối với các đồng tiền khác, trong đó có VND.

Ngược lại, nếu dữ liệu lạm phát hạ nhiệt rõ rệt, kỳ vọng chính sách của Fed có thể thay đổi, qua đó khiến đồng bạc xanh đối mặt với áp lực điều chỉnh.