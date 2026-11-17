Ngày 17/11, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam so với USD ở mức 25.652 đồng/USD, tăng 13 đồng so với ngày 16/11. So với đầu năm, tỷ giá trung tâm đã tăng 528 đồng, tương đương khoảng 2%.

Với biên độ +/- 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong khoảng 24.369 - 26.935 đồng/USD (mua - bán).

Trên thị trường ngân hàng, tỷ giá USD có diễn biến tăng vào đầu phiên nhưng hạ nhiệt trong buổi chiều. Đầu giờ sáng, Vietcombank và BIDV cùng niêm yết giá USD ở mức 25.570 - 25.950 đồng/USD, tăng 30 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước. Giá bán USD tại một số ngân hàng có thời điểm tiến sát 25.980 đồng/USD trước khi giảm trở lại.

Đến phiên chiều, nhiều ngân hàng đồng loạt điều chỉnh giảm khoảng 50 đồng/USD. Vietcombank hiện niêm yết giá mua ở mức 25.520 đồng/USD và bán ra ở 25.930 đồng/USD. VietinBank giao dịch ở mức 25.490 - 25.935 đồng/USD, trong khi BIDV niêm yết giá mua - bán ngoại tệ này ở 25.550 - 25.930 đồng/USD.

Nhóm ngân hàng tư nhân như Sacombank, SHB, Techcombank, VPBank, Eximbank, ACB, MB... cũng điều chỉnh tương tự, với giá giao dịch phổ biến quanh 25.500 - 25.900 đồng/USD.

Dù tăng trong những phiên gần đây, giá USD tại các ngân hàng vẫn thấp hơn khoảng 2% so với vùng đỉnh trên 26.520 đồng/USD thiết lập vào cuối tháng 7.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, USD được giao dịch quanh mức 25.980 đồng/USD ở chiều mua và 26.030 đồng/USD ở chiều bán, tăng khoảng 150 đồng so với phiên trước.

Diễn biến tỷ giá trong nước chịu tác động từ xu hướng phục hồi của đồng USD trên thị trường quốc tế. Chỉ số USD Index, đo sức mạnh đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt, hiện giao dịch quanh vùng 103 điểm, duy trì ở mức cao nhất trong 19 tháng.

Động lực tăng giá của đồng USD chủ yếu đến từ số liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự kiến, qua đó làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, thậm chí nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

Trong khi đồng USD mạnh lên trên thị trường quốc tế tạo sức ép lên tỷ giá, tiền Đồng vẫn có những yếu tố hỗ trợ từ trong nước. Cụ thể, cán cân thương mại đang cải thiện sau giai đoạn nhập siêu lớn, chủ yếu do doanh nghiệp đẩy mạnh nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất, theo VCBS Research.

Riêng tháng 10, Việt Nam xuất siêu 7,31 tỷ USD, đánh dấu tháng xuất siêu thứ hai liên tiếp. Nhờ đó, mức nhập siêu lũy kế từ đầu năm được thu hẹp xuống còn 12,07 tỷ USD.

Nguồn cung ngoại tệ còn được hỗ trợ bởi dòng vốn đầu tư nước ngoài và hoạt động du lịch. Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), vốn FDI thực hiện trong 10 tháng năm nay ước đạt 24,08 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ và cao nhất trong 5 năm qua.

Dự báo diễn biến thị trường ngoại hối những tháng cuối năm, MBS Research cho rằng tỷ giá vẫn có thể chịu áp lực nếu giá dầu duy trì ở mức cao và Fed tiếp tục chính sách tiền tệ thắt chặt.

Dù vậy, một số yếu tố trong nước như mặt bằng lãi suất, dòng vốn FDI và hoạt động xuất khẩu bước vào mùa cao điểm có thể giúp giảm bớt sức ép lên tỷ giá.

Đơn vị phân tích này dự báo tỷ giá USD/VND liên ngân hàng vào cuối năm có thể dao động trong khoảng 26.400-26.600 đồng/USD, tương ứng mức tăng 0,5-1,2% so với đầu năm. Tại thời điểm cuối tháng 10, tỷ giá liên ngân hàng ở mức 25.802 đồng/USD, thấp hơn 1,8% so với đầu năm.

Trong khi đó, VCBS Research kỳ vọng tỷ giá duy trì tương đối ổn định nhờ nguồn cung ngoại tệ thuận lợi từ xuất khẩu phục hồi, dòng vốn FDI giải ngân đều đặn và kiều hối gia tăng vào dịp cuối năm.