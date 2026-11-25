Cụ thể, sáng nay, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD được Ngân hàng Nhà nước công bố tăng 11 đồng so với đầu tuần, lên 25.679 đồng/USD.

Với biên độ ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.395-26.963 đồng/USD.

Tuy nhiên, tỷ giá USD tại một số ngân hàng thương mại đang đi xuống. Cụ thể, tỷ giá USD tại Vietcombank mua vào - bán ra ở mức 25.560 - 25.970 VND/USD, cùng giảm 20 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước. Tại BIDV, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 25.595 - 25.975 VND/USD, cùng giảm 15 đồng ở chiều mua vào và bán ra.

Không chỉ USD, nhiều ngoại tệ khác cũng được điều chỉnh theo xu hướng giảm. Đơn cử, đối với EUR, Vietcombank niêm yết tỷ giá mua vào - bán ra ở mức 27.533,88 - 28.986,36 VND/EUR, giảm lần lượt 119,42 đồng/EUR và 125,69 đồng/EUR. Tại BIDV, tỷ giá EUR ở mức 27.694 - 29.078 VND/EUR, giảm 133 đồng/EUR ở chiều mua vào và 139 đồng/EUR ở chiều bán ra.

Tỷ giá trung tâm hôm nay tiếp tục lập đỉnh mới. (Ảnh minh họa).

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hồi nhẹ 0,04% lên 103,89 điểm, sau phiên giảm đáng kể 0,45% mất mốc 104 điểm.

Đồng USD suy yếu trong phiên giao dịch ngày thứ ba, khi giới đầu tư chờ đợi loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, trong bối cảnh kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 12 tiếp tục được củng cố.

Trước đó, việc Nvidia đưa ông Jensen Huang trở lại vị trí Giám đốc điều hành đã hỗ trợ chứng khoán Mỹ và đồng USD tăng giá trong phiên thứ hai. Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng suy yếu, khi cổ phiếu Nvidia và các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) quay đầu giảm.

Biểu đồ biến động tỷ giá 3 tháng gần đây. (Ảnh: Ngân hàng Nhà nước).

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường đang định giá gần 96% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 8 - 9/12.

Trước đó, Chủ tịch Fed New York John Williams cho biết, Fed vẫn còn nhiều việc phải làm để kiềm chế lạm phát; đồng thời, dự báo lạm phát sẽ ở mức khoảng 3,5% vào cuối năm 2026 và trở về mục tiêu 2% vào năm 2028.

Trong bối cảnh tuần giao dịch rút ngắn do kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn, giới đầu tư đang tập trung theo dõi loạt dữ liệu kinh tế Mỹ công bố ngày 25/11, đặc biệt là chỉ số giá chi tiêu dùng cá nhân (PCE) cốt lõi tháng 10 - thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng, cùng số liệu GDP.

Những dữ liệu này được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm cơ sở đánh giá lộ trình điều hành lãi suất của Fed trong thời gian tới. Bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy lạm phát tại Mỹ gia tăng đều có thể củng cố kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, hỗ trợ đồng USD phục hồi và gây áp lực lên giá các hàng hóa định giá bằng đồng bạc xanh.