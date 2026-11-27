Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều chỉnh tăng 11 đồng tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD, lên mức 25.687 đồng/USD. Ảnh minh họa

Sáng 27-11, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.687 đồng/USD, tăng 11 đồng so với phiên ngày 26-11 (25.676 đồng/USD). Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.403-26.971 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra hiện ở mức 25.500-26.909 đồng/USD. So với phiên ngày 26-11, giá mua vào giữ nguyên, trong khi giá bán ra tăng 18 đồng/USD.

Tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 25.645 đồng/USD mua tiền mặt và chuyển khoản, bán ra 26.025 đồng/USD. VietinBank niêm yết tỷ giá trong khoảng 25.570-26.015 đồng/USD; BIDV ở mức 25.645-26.025 đồng/USD; Agribank niêm yết giá mua chuyển khoản 25.610 đồng/USD và bán ra 26.020 đồng/USD; ACB giao dịch USD trong khoảng 25.620-26.010 đồng/USD.

Đối với các ngoại tệ khác, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá euro ở mức 26.767 đồng mua vào và 29.584 đồng bán ra; bảng Anh ở mức 31.999 đồng mua vào và 35.367 đồng bán ra. Tỷ giá yên Nhật được niêm yết ở mức 153 đồng mua vào và 170 đồng bán ra; đô la Australia ở mức 16.192 đồng mua vào và 17.896 đồng bán ra. Ngoài ra, franc Thụy Sĩ được niêm yết ở mức 29.340 đồng mua vào và 32.429 đồng bán ra.

Tại Vietcombank, tỷ giá euro được niêm yết ở mức 27.857 đồng mua tiền mặt, 27.879 đồng mua chuyển khoản và 29.065 đồng bán ra. Bảng Anh có giá mua tiền mặt 33.350 đồng, mua chuyển khoản 33.440 đồng và bán ra 34.363 đồng. Tỷ giá yên Nhật ở mức 157,95 đồng mua tiền mặt, 158,23 đồng mua chuyển khoản và 167,12 đồng bán ra. Đô la Australia được giao dịch ở mức 16.812-16.873 đồng mua vào và 17.423 đồng bán ra; đô la Canada ở mức 17.826-17.883 đồng mua vào và 18.428 đồng bán ra; franc Thụy Sĩ ở mức 30.324-30.418 đồng mua vào và 31.442 đồng bán ra.

Trên thị trường quốc tế, đồng USD duy trì ở vùng cao trong phiên giao dịch ngày 27-11. Theo Reuters, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt, đứng ở mức 103,81 điểm. Trong tuần, chỉ số này có thời điểm tăng lên 104,53 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 3-2025, trước khi điều chỉnh và hiện gần như đi ngang.

Trong phiên giao dịch tại châu Á, USD tăng 0,1% so với yên Nhật, lên 159,355 yên/USD; đồng thời tăng nhẹ so với franc Thụy Sĩ, lên 0,83455 franc/USD. Trong khi đó, euro gần như đi ngang, giao dịch ở mức 1,0964 USD; bảng Anh giảm nhẹ xuống 1,3099 USD. Đô la Australia cũng suy yếu, xuống 0,6631 USD, sau khi chạm mức thấp nhất trong một năm là 0,6559 USD trong phiên giao dịch ngày 25-11.

Diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh thanh khoản thị trường ngoại hối suy giảm do kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn tại Mỹ, trong khi tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước những biến động của nhóm cổ phiếu công nghệ tiếp tục tác động đến dòng vốn. Bên cạnh đó, đồng USD tiếp tục được hỗ trợ bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 8-9/12 tới. Theo các đánh giá thị trường được Reuters dẫn lại, triển vọng lạm phát và tăng trưởng kinh tế Mỹ tiếp tục củng cố kỳ vọng chính sách tiền tệ thắt chặt, qua đó hỗ trợ đồng bạc xanh.