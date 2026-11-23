Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục duy trì ở mức cao. Ảnh minh họa

Ngày 23-11, với tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.668 đồng/USD và biên độ giao dịch ±5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong khoảng 24.385-26.951 đồng/USD.

Tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá USD mua vào - bán ra được niêm yết ở mức 25.500-26.891 đồng/USD.

Tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank niêm yết USD ở mức 25.580 đồng/USD mua vào và 25.990 đồng/USD bán ra. VietinBank giao dịch ở mức 25.566-26.001 đồng/USD; BIDV niêm yết 25.615-25.995 đồng/USD.

Tại một số ngân hàng khác, Agribank niêm yết USD ở mức 25.580 đồng/USD mua chuyển khoản và 25.990 đồng/USD bán ra; ACB giao dịch ở mức 25.610-26.000 đồng/USD.

Đối với các ngoại tệ khác, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá euro ở mức 26.741 đồng mua vào và 29.555 đồng bán ra; bảng Anh ở mức 31.914 đồng mua vào và 35.274 đồng bán ra. Tỷ giá yên Nhật được niêm yết ở mức 153 đồng mua vào và 169 đồng bán ra; đô la Australia ở mức 16.222 đồng mua vào và 17.930 đồng bán ra.

Tại Vietcombank, tỷ giá euro được niêm yết ở mức 27.598 đồng mua tiền mặt, 27.876,76 đồng mua chuyển khoản và 29.053,83 đồng bán ra.

Đồng bảng Anh niêm yết giá mua tiền mặt ở mức 32.940,11 đồng, mua chuyển khoản 33.272,84 đồng và bán ra 34.339,43 đồng.

Tỷ giá yên Nhật ở mức 156,34 đồng mua tiền mặt, 157,92 đồng mua chuyển khoản và 167,11 đồng bán ra. Đô la Australia được niêm yết ở mức 16.692,54 đồng mua tiền mặt, 16.861,15 đồng mua chuyển khoản và 17.401,65 đồng bán ra.

Trên thị trường quốc tế, đồng USD giảm nhẹ khỏi mức cao nhất trong hơn 19 tháng trong phiên giao dịch đầu tuần tại châu Á, khi tâm lý nhà đầu tư cải thiện sau đợt bán tháo tuần trước và thị trường giảm bớt kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ tăng lãi suất mạnh trong cuộc họp tháng tới.

Theo Reuters, euro tăng 0,1%, lên 1,0974 USD; đô la Australia tăng 0,2%, lên 0,6629 USD. Bảng Anh gần như đi ngang, giao dịch ở mức 1,3091 USD. Trong khi đó, đồng yen Nhật giảm 0,2%, với tỷ giá USD/JPY lên 158,63 yen/USD khi nhu cầu đối với đồng tiền trú ẩn an toàn này suy yếu.

Chỉ số USD Index (DXY), đo sức mạnh đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt, đứng ở mức 103,80 điểm, giảm nhẹ so với vùng đỉnh gần đây. Theo các chuyên gia, chênh lệch lãi suất, triển vọng tăng trưởng và năng suất của kinh tế Mỹ tiếp tục là những yếu tố hỗ trợ đồng USD. Tuy nhiên, diễn biến tâm lý trên thị trường tài chính toàn cầu và kỳ vọng chính sách tiền tệ của FED vẫn có thể tác động đáng kể đến xu hướng tỷ giá trong thời gian tới.