Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng có xu hướng tăng. Ảnh minh họa

Theo tỷ giá trung tâm do NHNN công bố, với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.373-26.939 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá USD mua vào - bán ra được niêm yết ở mức 25.500-26.888 đồng/USD.

Tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank niêm yết USD ở mức 25.490 đồng/USD mua vào và 25.900 đồng/USD bán ra. VietinBank giao dịch ở mức 25.360-25.900 đồng/USD. BIDV niêm yết ở mức 25.525-25.905 đồng/USD.

Tỷ giá tại một số ngân hàng khác cũng tăng. ACB niêm yết USD ở mức 25.510 đồng/USD mua vào và 25.900 đồng/USD bán ra, tăng 30 đồng ở cả hai chiều so với đầu giờ sáng. Mức bán ra cao nhất tại các ngân hàng thương mại được ghi nhận khoảng 25.926 đồng/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND giao dịch quanh mức 26.100 đồng/USD mua vào và 26.130 đồng/USD bán ra, không thay đổi so với đầu giờ sáng.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD Index (DXY), đo lường sức mạnh đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt, tăng 0,29%, lên 103,78 điểm. Đồng USD chạm mức cao nhất trong 19 tháng trong phiên giao dịch ngày 18-11, sau những nhận định mang quan điểm cứng rắn của Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Christopher Waller.

Diễn biến tỷ giá trong nước tiếp tục được theo dõi trong bối cảnh đồng USD tăng giá trên thị trường quốc tế và những tác động từ chính sách tiền tệ của Mỹ.