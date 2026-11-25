Ngày 25/11, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.679 đồng/USD, tăng 11 đồng so với phiên liền trước và là mức cao nhất từng ghi nhận. So với đầu năm, tỷ giá trung tâm đã tăng gần 600 đồng.

Với biên độ giao dịch ±5%, các ngân hàng thương mại được phép niêm yết tỷ giá USD/VND trong khoảng 24.395-26.963 đồng/USD.

VCBS kỳ vọng áp lực tỷ giá USD/VND sẽ hạ nhiệt trong những tháng cuối năm.

Trong khi tỷ giá trung tâm lập đỉnh, giá USD tại nhiều ngân hàng thương mại đồng loạt hạ nhiệt. Vietcombank giảm 20 đồng/USD, đưa giá mua vào xuống 25.560 đồng và bán ra 25.970 đồng/USD. Tại VietinBank, tỷ giá giao dịch ở mức 25.523-25.968 đồng/USD, còn BIDV niêm yết 25.590-25.970 đồng/USD.

Ở nhóm ngân hàng tư nhân, Sacombank, SHB, Techcombank, VPBank, Eximbank, ACB và MB cũng đồng loạt giảm giá mua - bán USD khoảng 20-30 đồng, đưa giá bán phổ biến xuống dưới mốc 26.000 đồng/USD.

Trong báo cáo chuyên đề dự báo tỷ giá tháng 11/2026 vừa được công bố, các chuyên gia Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đánh giá tích cực về triển vọng tỷ giá cuối năm.

Theo VCBS, nguồn cung ngoại tệ đang được cải thiện. Cụ thể, vốn FDI giải ngân tại Việt Nam trong 10 tháng năm 2026 ước đạt 24,08 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ. Hoạt động du lịch quốc tế cũng mang về khoảng 9 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm. Bên cạnh đó, cán cân thương mại ghi nhận hai tháng liên tiếp xuất siêu, góp phần thu hẹp mức nhập siêu từ đầu năm.

Kiều hối cuối năm và dòng vốn vay USD từ ngân hàng, doanh nghiệp cũng được kỳ vọng bổ sung nguồn cung ngoại tệ.

Theo VCBS, mặc dù nhu cầu ngoại tệ phục vụ nhập khẩu, thanh toán quốc tế và trả nợ cuối năm dự kiến vẫn cao, sự phục hồi của xuất khẩu cùng dòng vốn ngoại tệ vào nền kinh tế có thể giúp giảm áp lực lên tỷ giá.

Bên cạnh đó, áp lực từ chỉ số Dollar Index (DXY) có thể hạ nhiệt khi triển vọng giá năng lượng và lạm phát Mỹ giảm, qua đó hỗ trợ ổn định tỷ giá USD/VND.

Trong bối cảnh nguồn cung ngoại tệ cải thiện, NHNN đã công bố kế hoạch mua USD giao ngay từ ngày 11/11 với giá 25.500 đồng/USD, áp dụng đối với các tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ dương. Hoạt động này được kỳ vọng bổ sung thanh khoản cho hệ thống ngân hàng, đồng thời tạo điều kiện tích lũy dự trữ ngoại hối.

Ngoài ra, NHNN triển khai phương án hoán đổi ngoại tệ USD/VND kỳ hạn 182 ngày, quy mô tối đa 2 tỷ USD. Theo VCBS, công cụ này giúp giải tỏa áp lực thanh khoản mùa vụ cuối năm và dịp Tết Nguyên đán, đồng thời hạn chế biến động lãi suất trên thị trường liên ngân hàng.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia phân tích Chứng khoán Yuanta Việt Nam, việc NHNN mua ngoại tệ và cung ứng VND cũng có thể tạo thêm áp lực lên tỷ giá nếu được triển khai với quy mô lớn, nhất là khi chênh lệch lãi suất VND-USD qua đêm đã thu hẹp xuống còn 48 điểm cơ bản.

Ngày 23/11, lãi suất liên ngân hàng VND qua đêm ở mức 4,70%/năm, kỳ hạn 1 tuần là 5%/năm, 2 tuần là 5,45%/năm và 1 tháng là 5,60%/năm.

Khả năng hấp thụ ngoại tệ thực tế còn phụ thuộc vào trạng thái ngoại tệ, nhu cầu thanh khoản VND của các ngân hàng thương mại và mức độ hấp dẫn của tỷ giá mua. Do đó, diễn biến tỷ giá trong những tuần tới sẽ phụ thuộc vào xu hướng USD quốc tế, quy mô mua ngoại tệ của NHNN và cân đối cung - cầu trong giai đoạn cao điểm cuối năm.