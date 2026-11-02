Tỷ giá trung tâm giữ ổn định

Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD tiếp tục được niêm yết quanh ngưỡng 25.400–26.000 đồng/USD. Cụ thể, Vietcombank niêm yết giá USD mua vào ở mức 25.580 đồng và bán ra 25.990 đồng/USD. Tại VietinBank, giá mua vào là 25.440 đồng, bán ra 25.980 đồng/USD.

Mặt bằng giá bán USD tại hai ngân hàng trên cùng duy trì dưới ngưỡng 26.000 đồng/USD. Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tại Vietcombank là 410 đồng/USD, còn tại VietinBank là 540 đồng/USD. Điều này cho thấy các ngân hàng vẫn duy trì khoảng cách nhất định giữa hai chiều giao dịch.

Theo các chuyên gia, thị trường ngoại hối chịu tác động từ diễn biến đồng USD trên thị trường quốc tế và nhu cầu ngoại tệ trong nước, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại có thể được điều chỉnh theo cung – cầu và tình hình giao dịch.

Trong tuần này, đồng USD có khả năng tiếp tục nhận được lực hỗ trợ từ triển vọng chính sách tiền tệ thận trọng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và những lo ngại về lạm phát.

Tuy nhiên, đà tăng của đồng bạc xanh có thể bị hạn chế bởi diễn biến chính trị tại Mỹ, sự thay đổi trong kỳ vọng lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn và những số liệu kinh tế quan trọng sắp được công bố. Thị trường nhiều khả năng duy trì trạng thái thận trọng, khi nhà đầu tư cân nhắc các yếu tố hỗ trợ và gây sức ép đối với đồng tiền này.

Nhìn chung, đồng USD có khả năng duy trì xu hướng tương đối vững trong tuần đầu tháng 11, nhưng khó tăng mạnh và liên tục.