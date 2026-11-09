Tỷ giá trung tâm giảm, đồng USD thế giới hạ nhiệt

Sáng 9-11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức 25.610 đồng, giảm 5 đồng so với mức 25.615 đồng/USD của phiên trước.

Tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá USD được duy trì trong biên độ 24.380-26.840 đồng/USD (mua vào - bán ra), tương ứng với mức tỷ giá trung tâm mới.

Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD không có nhiều biến động. Vietcombank niêm yết giá mua vào ở mức 25.370 đồng/USD và bán ra 25.780 đồng/USD, giữ ổn định so với phiên trước. ACB mua vào 25.370 đồng/USD, bán ra 25.760 đồng/USD. Theo bảng giá được công bố, mức bán USD cao nhất tại nhóm ngân hàng được khảo sát là 25.785 đồng/USD.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY sáng 9-11 ở mức 102,06 điểm, giảm so với mức 102,30 điểm ghi nhận cuối ngày 8-11. Trong tuần giao dịch trước, đồng USD biến động trái chiều trước những tác động đan xen từ tình hình địa chính trị, kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ và các số liệu kinh tế.

Trong những phiên đầu tuần, đồng USD chịu sức ép khi giá dầu giảm, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đi xuống và xuất hiện kỳ vọng căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt. Tuy nhiên, đồng tiền này phục hồi vào cuối tuần sau khi báo cáo việc làm tháng 10 của Mỹ vượt xa dự báo. Nền kinh tế Mỹ tạo thêm 165.000 việc làm, cao hơn mức dự báo 65.000 việc làm, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,1%.

Số liệu trên củng cố nhận định thị trường lao động Mỹ vẫn có sức chống chịu, đồng thời làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Trong những phiên tới, diễn biến lạm phát và các tín hiệu điều hành lãi suất của Fed sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến xu hướng đồng USD.