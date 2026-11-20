Tỷ giá trung tâm giảm 10 đồng, USD tại ngân hàng duy trì ở mức cao.

Theo tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố, với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 25.500-26.891 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá USD mua vào - bán ra được niêm yết ở mức 25.500-26.891 đồng/USD.

Tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank niêm yết USD ở mức 25.530 đồng/USD mua vào và 25.940 đồng/USD bán ra. VietinBank giao dịch ở mức 25.522-25.967 đồng/USD. BIDV niêm yết ở mức 25.560-25.940 đồng/USD.

Tại một số ngân hàng khác, Agribank niêm yết USD ở mức 25.530 đồng/USD mua vào chuyển khoản và 25.940 đồng/USD bán ra. ACB giao dịch ở mức 25.560-25.950 đồng/USD. Techcombank niêm yết USD ở mức 25.569 đồng/USD mua vào chuyển khoản và 25.950 đồng/USD bán ra. Mức bán ra tại các ngân hàng thương mại hiện phổ biến trong khoảng 25.920-25.940 đồng/USD.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD Index (DXY), đo lường sức mạnh đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt, tăng lên khoảng 103,93 điểm. Đồng USD tiếp tục được hỗ trợ bởi tâm lý thận trọng của nhà đầu tư và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong thời gian tới.

Diễn biến tỷ giá trong nước tiếp tục được theo dõi trong bối cảnh đồng USD duy trì sức mạnh trên thị trường quốc tế, cùng những tác động từ chính sách tiền tệ của Mỹ và nhu cầu ngoại tệ phục vụ hoạt động thanh toán, nhập khẩu trong nước.