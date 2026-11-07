Tỷ giá trung tâm duy trì ổn định

Sáng 7-11, Ngân hàng Nhà nước giữ tỷ giá trung tâm ở mức 25.615 đồng/USD. Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức 24.385 đồng - 26.845 đồng.

Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), tỷ giá USD được niêm yết ở mức 25.370 đồng/USD mua vào và 25.780 đồng/USD bán ra, giữ nguyên so với phiên trước. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) niêm yết giá USD ở mức 25.395 đồng/USD mua vào và 25.775 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, USD được giao dịch quanh mức 26.070 đồng/USD mua vào và 26.130 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD Index (DXY), đo sức mạnh của USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt, tăng lên 102,28 điểm, so với mức 101,92 điểm của phiên 6-11. Theo nhận định được dẫn từ Investing.com, đà suy yếu của USD sau kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ chưa chắc kéo dài. Diễn biến lãi suất và sức hấp dẫn của các tài sản Mỹ vẫn là những yếu tố quan trọng định hướng đồng tiền này.

Giá dầu giảm mạnh cũng tác động đến kỳ vọng lãi suất và diễn biến tiền tệ tại nhiều nền kinh tế. Tuy nhiên, để USD giảm sâu hơn, thị trường cần thêm tín hiệu từ dữ liệu kinh tế Mỹ yếu đi hoặc chính sách tiền tệ nới lỏng hơn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Theo Bộ Lao động Mỹ, số việc làm phi nông nghiệp tăng thêm 165.000 trong tháng 10, cao hơn nhiều so với mức dự báo 65.000 việc làm của các nhà kinh tế do Reuters khảo sát. Số liệu tháng 9 cũng được điều chỉnh tăng lên 60.000 việc làm, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,1%. Báo cáo cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn duy trì sức chống chịu, qua đó củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 12.