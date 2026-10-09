Tỷ giá ổn định trước sức ép đa chiều

Tỷ giá - điểm sáng trong điều hành chính sách tiền tệ

Tỷ giá và thị trường ngoại tệ 9 tháng đầu năm chịu không ít sức ép trước những diễn biến phức tạp, khó lường của thị trường quốc tế cũng như những khó khăn, thách thức trong nước. Theo Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà, trong bối cảnh đó, NHNN đã điều hành tỷ giá linh hoạt, góp phần hấp thu các cú sốc bên ngoài; phối hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ nhằm ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Nhờ đó, thị trường ngoại tệ hoạt động thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế được đáp ứng đầy đủ, kịp thời; tỷ giá USD/VND diễn biến linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường. Đây cũng là một trong những điểm sáng trong điều hành chính sách tiền tệ 9 tháng đầu năm, nhất là khi VND duy trì diễn biến tích cực trong bối cảnh USD mạnh lên và nhiều đồng tiền trên thế giới chịu sức ép mất giá.

Tỷ giá là điểm sáng trong điều hành chính sách tiền tệ của NHNN trong 9 tháng đầu năm 2026

Tại họp báo công bố kết quả hoạt động ngân hàng quý III/2026, ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ cho biết, VND tăng khoảng 1,12% so với USD. Trong khi đó, chỉ số DXY phản ánh sức mạnh của đồng USD có thời điểm vượt 102 điểm, tăng hơn 4% so với đầu năm. Nhiều đồng tiền trong khu vực châu Á và một số đồng tiền chủ chốt trên thế giới như Yênn Nhật, ringgit Malaysia, peso Philippines, rupiah Indonesia, rupee Ấn Độ, euro, franc Thụy Sĩ và bảng Anh giảm khoảng 2-7% so với USD.

Diễn biến những ngày đầu tháng 10 tiếp tục cho thấy tỷ giá khá ổn định. Ngày 9/10, NHNN công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.629 đồng/USD, giảm 5 đồng so với phiên trước. Tính chung cả tháng 9, tỷ giá trung tâm chỉ tăng 17 đồng, tương đương khoảng 0,07%. Trên thị trường ngân hàng, giá USD cũng có xu hướng giảm so với giữa tháng 9.

Theo ông Phạm Chí Quang, việc VND duy trì tương đối ổn định trong bối cảnh thị trường tiền tệ quốc tế nhiều biến động cho thấy những kết quả tích cực trong công tác quản lý, điều hành chính sách tiền tệ và tỷ giá thời gian qua. Việc giữ được sự ổn định tỷ giá có ý nghĩa quan trọng đối với một nền kinh tế có độ mở lớn và quy mô xuất nhập khẩu cao như Việt Nam. Theo ông Phạm Chí Quang, trong điều kiện lạm phát toàn cầu còn cao, biến động tỷ giá có thể tác động đáng kể đến mặt bằng giá trong nước. Nếu tỷ giá không được kiểm soát phù hợp, áp lực giá từ bên ngoài có thể truyền dẫn vào CPI.

Nhiều điểm tựa hỗ trợ tỷ giá cuối năm

Dù đạt được những kết quả tích cực nhưng tỷ giá vẫn chịu áp lực nhất là bước vào những tháng cuối năm. CTCK VNDirect đánh giá tỷ giá trong nước đang sở hữu bộ đệm tương đối tốt trước các cú sốc bên ngoài. Việc nhà điều hành chủ động điều chỉnh từng bước tỷ giá tham chiếu giúp gia tăng dư địa và hỗ trợ thị trường hấp thụ biến động linh hoạt thay vì phải can thiệp giật cục. Tuy nhiên, VNDirect dự báo áp lực tới tỷ giá vẫn hiện hữu và cần được quan sát một cách thận trọng. Trong bối cảnh giá dầu neo ở mức cao trên 100 USD/thùng và kéo dài do xung đột Trung Đông, vẫn có xác suất Fed sẽ tiếp tục nâng lãi suất cơ sở không chỉ một lần mà trở thành xu hướng trong trung dài hạn, từ đó, gây áp lực lớn tới tỷ giá USD/VND.

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Ông Ngô Đăng Khoa, Giám đốc Khối Ngoại hối, Thị trường vốn và Dịch vụ chứng khoán HSBC Việt Nam nhận định, nhu cầu ngoại tệ trong quý IV thường tăng theo chu kỳ nhập khẩu và thanh toán quốc tế. Bên cạnh đó, một số dòng tiền liên quan đến khu vực FDI như chuyển lợi nhuận, thanh toán nội bộ hay dịch chuyển vốn giữa các công ty cũng có thể tạo thêm áp lực lên cung - cầu ngoại tệ.

Sức ép từ bên ngoài cũng cần tiếp tục được theo dõi. Theo ông Khoa, diễn biến chính sách của Fed có thể tác động đến sức mạnh của USD và lợi suất trái phiếu Mỹ, từ đó ảnh hưởng tới các đồng tiền châu Á, trong đó có VND. Trong kịch bản cơ sở, HSBC cho rằng VND/USD có thể tăng ở mức vừa phải và khó xuất hiện biến động quá mạnh nếu các yếu tố bên ngoài không xấu đi đáng kể.

Dù áp lực trong quý IV còn hiện hữu, VND vẫn có những yếu tố hỗ trợ từ nguồn cung ngoại tệ và nền tảng kinh tế trong nước. Theo dự báo cập nhật của UOB, tỷ giá USD/VND có thể ở mức 26.200 đồng/USD trong quý IV/2026, sau đó giảm dần xuống 26.100 đồng/USD trong quý I/2027, 26.000 đồng/USD trong quý II và 25.900 đồng/USD trong quý III/2027. Dự báo này cho thấy áp lực đối với VND có thể còn duy trì trong ngắn hạn nhưng tỷ giá được kỳ vọng ổn định hơn trong những quý tiếp theo.

Ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu UOB cho rằng, tác động từ chính sách tiền tệ của Fed tới các thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam, chủ yếu truyền dẫn qua đồng USD, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ dài hạn và khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư toàn cầu. Chênh lệch lãi suất có thể gây áp lực lên VND, làm tăng chi phí huy động vốn bằng USD và tác động tới dòng vốn đầu tư gián tiếp. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế, dòng vốn FDI, cán cân đối ngoại và dự trữ ngoại hối tiếp tục là những yếu tố hỗ trợ VND.

Theo ông Ngô Đăng Khoa, áp lực từ nhập khẩu cũng cần được xem xét trong mối quan hệ với hoạt động sản xuất. Nếu nhập khẩu tăng chủ yếu ở máy móc, thiết bị, linh kiện và nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, đây đồng thời là đầu vào cho quá trình mở rộng năng lực sản xuất. Khi các đầu vào này được chuyển hóa thành sản phẩm, xuất khẩu và doanh thu trong tương lai, nguồn ngoại tệ tạo ra sẽ góp phần cân bằng trở lại cung - cầu trên thị trường.

Trong khi đó, nguồn cung ngoại tệ vẫn có những yếu tố hỗ trợ từ FDI, xuất khẩu, du lịch và kiều hối. Vì vậy, dù cung - cầu ngoại tệ những tháng cuối năm có thể căng hơn so với cùng kỳ một số năm trước, những ông Khoa cho rằng “căng hơn” không đồng nghĩa với “mất kiểm soát”. Nếu các nguồn ngoại tệ này duy trì ổn định, cùng với sự phối hợp phù hợp giữa chính sách tỷ giá và thanh khoản, thị trường ngoại tệ vẫn có cơ sở duy trì ổn định.

Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức và thuận lợi đan xen, bám sát mục tiêu, định hướng của Đảng, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, những tháng cuối năm 2026, lãnh đạo NHNN cho biết, tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường quốc tế và trong nước, điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường, phối hợp đồng bộ với các công cụ chính sách tiền tệ nhằm ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. “Chúng tôi sẽ kiểm soát chặt chẽ biến động tỷ giá. NHNN sẽ tiếp tục quản lý chặt chẽ lãi suất trong mối tương quan với tỷ giá, theo định hướng của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc tìm điểm cân bằng hợp lý giữa hai yếu tố này”, ông Phạm Chí Quang nhấn mạnh.

Những tháng cuối năm điều hành tỷ giá sẽ chịu nhiều áp lực hơn khi biến động từ bên ngoài và nhu cầu ngoại tệ cuối năm có thể gia tăng. Tuy nhiên, các nguồn cung ngoại tệ từ FDI, xuất khẩu, du lịch, kiều hối cùng nền tảng kinh tế vĩ mô và kết quả điều hành thời gian qua tiếp tục là những yếu tố hỗ trợ VND. Việc NHNN phối hợp linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ, kiểm soát biến động tỷ giá và cân đối hợp lý giữa tỷ giá với lãi suất sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với ổn định thị trường ngoại hối, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.