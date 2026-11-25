Bảng cập nhật tỷ giá ngoại tệ - tỷ giá USD Techcombank hôm nay

Diễn biến tỷ giá tại thị trường trong nước

Trên thị trường trong nước, ghi nhận của Báo Thế giới và Việt Nam lúc 8h00 ngày 25/11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam ở mức 25.668 đồng.

Tỷ giá USD tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức: 25.500 đồng - 26.901 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào - bán ra như sau:

Vietcombank: 25.425 đồng - 25.990 đồng.

Vietinbank: 25.425 đồng - 25.965 đồng.

Sự trở lại của CEO Jensen Huang được cho là đã thúc đẩy một bước ngoặt lớn đối với cổ phiếu của tập đoàn Nvidia. (Nguồn: Getty Images)

Diễn biến thị trường thế giới

Đồng USD giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (24/11), xóa bỏ phần lớn mức tăng đạt được trong phiên trước đó, khi đà tăng mạnh của nhóm cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI), được thúc đẩy bởi việc ông Jensen Huang tiếp tục đảm nhiệm cương vị Giám đốc điều hành Nvidia, dần suy yếu.

Đồng tiền của Mỹ thời gian qua nhận được sự hỗ trợ từ những dự đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất, bởi tăng trưởng kinh tế vẫn duy trì vững chắc, trong khi lạm phát vẫn dai dẳng ở mức cao hơn mục tiêu 2% của Fed.

Tuy nhiên, ông Elias Haddad, Giám đốc toàn cầu phụ trách chiến lược thị trường tại Brown Brothers Harriman, nhận định: “Lợi thế tăng trưởng của Mỹ so với Khu vực đồng Euro, Anh và Nhật Bản tiếp tục thu hẹp trong tháng 11”, điều này có thể gây sức ép đối với đồng USD.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch trên thị trường đang dự báo xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 12 là 97%, đồng thời đánh giá khả năng ngân hàng trung ương này tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 1 ở mức 66%.

Những biến động gần đây trên thị trường chứng khoán đã làm dấy lên câu hỏi về khả năng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ đến mức nào mà không gây tổn hại cho nền kinh tế.

Xu hướng đầu tư vào AI đã hỗ trợ đồng USD thông qua việc thu hút dòng vốn vào Mỹ và nâng cao kỳ vọng tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh đó, đồng USD cũng thường đóng vai trò là tài sản trú ẩn an toàn khi thị trường chứng khoán suy giảm.

Số liệu do Mỹ mới công bố cho thấy niềm tin tiêu dùng trong tháng 11 tăng mạnh hơn dự kiến, đạt mức cao nhất trong gần hai năm. Kết quả này phản ánh sự lạc quan của người dân về điều kiện thị trường lao động và triển vọng chung của nền kinh tế sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra trong tháng này.

Đồng tiền chung châu Âu cũng được hỗ trợ bởi số liệu cho thấy tâm lý kinh doanh tại Đức tiếp tục cải thiện trong tháng 11. Đồng Euro tăng 0,6%, lên mức 1,0966 USD.

Đồng Yen Nhật giảm 0,16% so với đồng bạc xanh, xuống còn 159,24 Yen đổi 1 USD. Trong khi đó, đồng Bảng Anh tăng 0,64%, lên mức 1,3112 USD.

Đồng đô la Australia tăng 0,24%, lên mức 0,6641 USD, nhưng vẫn giao dịch gần mức thấp nhất trong 11 tháng. Trong tháng qua, đây là đồng tiền có diễn biến kém tích cực nhất trong số các đồng tiền chủ chốt so với USD, với mức giảm hơn 5%, do các nhà giao dịch tính đến khả năng Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) cắt giảm lãi suất.

Theo tính toán của Sở giao dịch chứng khoán London (London Stock Exchange Group - LSEG), dữ liệu hằng tuần từ cơ quan quản lý thị trường Mỹ cho thấy các nhà đầu cơ đang nắm giữ vị thế bán đối với đồng đô la Australia ở mức lớn nhất từ trước đến nay, với giá trị khoảng 12,25 tỷ USD.