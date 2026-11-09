Tỷ giá ngoại tệ ngày 9/11: USD duy trì trên 25.700 đồng, franc Thụy Sĩ vượt 31.700 đồng

Theo bảng tỷ giá niêm yết tại Vietcombank, đồng USD (đô la Mỹ) được mua vào ở mức 25.370 đồng tiền mặt và 25.400 đồng chuyển khoản, giá bán ra đạt 25.780 đồng. Mức giá này tiếp tục duy trì trên ngưỡng 25.700 đồng.

Đồng EUR (euro) có giá mua tiền mặt 27.861,91 đồng, mua chuyển khoản 28.143,34 đồng và bán ra 29.332,03 đồng. Trong khi đó, bảng Anh (GBP) được mua vào lần lượt ở mức 33.384,92 đồng và 33.722,14 đồng, giá bán ra đạt 34.803,57 đồng.

Đáng chú ý, franc Thụy Sĩ (CHF) được niêm yết giá mua tiền mặt 30.492,97 đồng, mua chuyển khoản 30.800,98 đồng và bán ra 31.788,73 đồng. Đô la Singapore (SGD) có giá bán 20.318,86 đồng; đô la Australia (AUD) đạt 17.873,58 đồng và đô la Canada (CAD) ở mức 18.475,09 đồng.

Ở nhóm tiền tệ châu Á, đô la Hong Kong (HKD) được bán ra với giá 3.326,59 đồng; nhân dân tệ Trung Quốc (CNY) đạt 3.897,47 đồng. Yên Nhật (JPY) có giá bán 166,40 đồng, won Hàn Quốc (KRW) ở mức 19,73 đồng và baht Thái Lan (THB) đạt 778,92 đồng.

Một số ngoại tệ khác cũng được Vietcombank niêm yết giá bán đáng chú ý. Đô la Kuwait (KWD) đạt 86.670,19 đồng; ringgit Malaysia (MYR) ở mức 6.379,45 đồng; krone Đan Mạch (DKK) đạt 3.899,38 đồng và krone Na Uy (NOK) ở mức 2.780,90 đồng.

Ngoài ra, rupee Ấn Độ (INR) được bán ra 282,75 đồng, rúp Nga (RUB) đạt 328,82 đồng, riyal Saudi Arabia (SAR) ở mức 7.070,81 đồng và krona Thụy Điển (SEK) đạt 2.646,45 đồng.