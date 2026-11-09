Tỷ giá ngoại tệ ngày 9/11: Thị trường duy trì ổn định quanh vùng 25.780 VNĐ/USD

Thị trường duy trì ổn định quanh vùng 25.780 VND/USD. (Ảnh minh hoạ)

Bước vào phiên đầu tuần, mặt bằng tỷ giá trong nước ghi nhận diễn biến tương đối cân bằng sau các phiên điều chỉnh cuối tuần trước. Ngân hàng Nhà nước duy trì tỷ giá trung tâm ở mức 25.615 VND/USD. Khoảng cách giữa giá mua và giá bán tại các ngân hàng thương mại tiếp tục giữ ở mức vừa phải, phản ánh trạng thái thanh khoản ổn định và tâm lý quan sát của các đơn vị tham gia thị trường ngoại hối.

Ghi nhận tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 25.370 VND/USD mua vào tiền mặt, 25.400 VND/USD mua chuyển khoản và 25.780 VND/USD bán ra, không đổi so với mức đóng cửa phiên liền trước. Đồng EUR tại nhà băng này ghi nhận mức mua vào 27.861,91 VND/EUR và bán ra 29.332,03 VND/EUR. Đồng GBP giao dịch ở mức 33.384,90 VND/GBP mua vào và 34.803,00 VND/GBP bán ra. Đồng JPY duy trì ở mức 155,67/JPY VND mua vào và 166,40/JPY VND bán ra.

Tại Nam Á Bank, tỷ giá USD/VND niêm yết ở mức 25.350 VND/USD mua vào tiền mặt, 25.400 VND/USD mua chuyển khoản và bán ra ở mức 25.788 VND/USD. Đối với các đồng ngoại tệ khác, tỷ giá EUR tại Nam Á Bank ghi nhận quanh mức 27.968 VND/EUR mua vào và 28.965 VND/EUR bán ra; đồng GBP ở mức 33.347 VND/GBP mua vào và 34.701 VND/GBP bán ra; trong khi đồng JPY được chào bán ở mức 155,57 VND.

Tại ACB, giá USD giao dịch ở mức 25.360 VND/USD mua vào và 25.750 VND/USD bán ra, thấp hơn khoảng 30 đồng ở chiều bán so với nhóm ngân hàng quốc doanh. Đồng EUR tại ACB được giao dịch quanh 27.917 VND/EUR mua vào và 29.097 VND/EUR bán ra; đồng GBP ở mức 33.660 VND/GBP mua vào và 34.621 VND/GBP bán ra; đồng JPY niêm yết ở mức 157,74 VND/JPY mua vào và 165,21 VND/JPY bán ra.

Tại NCB và VietinBank, giá USD bán ra ghi nhận lần lượt ở mức 26.080 VND/USD và 25.765 VND/USD, trong khi chiều mua vào dao động từ 25.225 VND/USD đến 25.530 VND/USD tùy hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản. Sự chênh lệch mua - bán tại một số đơn vị tư nhân vẫn ở mức cao nhằm giảm thiểu rủi ro biến động tỷ giá.

Trên thị trường quốc tế, dữ liệu từ Investing.com cho thấy chỉ số USD Index (DXY) – thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt – dao động quanh vùng 102,30 điểm, điều chỉnh nhẹ sau chuỗi ngày đi ngang. Tỷ giá EUR/USD quốc tế ghi nhận quanh mốc 1 EUR đổi 1,114 USD (tương đương 1 USD đổi 0,897 EUR). Trong khi đó, đồng Yên Nhật trên thị trường quốc tế giao dịch quanh mức 158,49 JPY đổi 1 USD.

Diễn biến tỷ giá trong ngắn hạn được đánh giá là phụ thuộc nhiều vào các tín hiệu chính sách tiền tệ từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và dữ liệu kinh tế vĩ mô toàn cầu sắp công bố. Tại thị trường nội địa, nguồn cung ngoại tệ từ kiều hối và hoạt động xuất nhập khẩu cuối năm tiếp tục là yếu tố hỗ trợ giúp thị trường duy trì trạng thái ổn định, thanh khoản đáp ứng tốt nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và người dân.