Tỷ giá ngoại tệ ngày 8/10: Tỷ giá USD ngân hàng niêm yết quanh vùng 26.170 đồng

Tỷ giá USD ngân hàng niêm yết quanh vùng 26.170 đồng, thị trường thế giới duy trì sự ổn định. (Ảnh minh hoạ)

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục giữ trong biên độ, phản ánh nhu cầu ngoại tệ trên thị trường ở mức tương đối cân bằng. Cùng với đồng USD, tỷ giá các ngoại tệ chủ chốt khác như Euro, Bảng Anh và Yên Nhật cũng biến động trong biên độ hẹp tại các thương hiệu ngân hàng lớn.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 25.760 VND/USD (mua tiền mặt), 25.790 VND/USD (mua chuyển khoản) và 26.170 VND/USD (bán ra). Tỷ giá Euro (EUR) tại đây giao dịch ở mức 28.479,26 VND/EUR (mua tiền mặt) và 29.981,25 VND/EUR (bán ra). Đồng Bảng Anh (GBP) được Vietcombank niêm yết ở mức 33.565,02 VND/GBP (mua tiền mặt) và 34.990,50 VND/GBP (bán ra). Trong khi đó, đồng Yên Nhật (JPY) giao dịch quanh mức 157,91 VND/JPY (mua tiền mặt) và 168,78 VND/JPY (bán ra).

Tại Nam A Bank, tỷ giá USD mua vào - bán ra niêm yết quanh khoảng 25.750 - 26.186 VND/USD. Giá Euro ghi nhận mức giao dịch mua - bán lần lượt là 28.693 - 29.687 VND/EUR. Đồng GBP giao dịch ở mức 33.670 – 35.009 VND/GBP, còn đồng JPY được niêm yết quanh mốc 158,15 - 166,53 VND/JPY.

Tại ACB, giá USD giao dịch ở mức 25.770 VND/USD (mua vào) và 26.160 VND/USD (bán ra). Giá đồng EUR được niêm yết ở mức 28.503 VND/EUR (mua vào) và 29.768 VND/EUR (bán ra). Tỷ giá Bảng Anh giao dịch quanh mức 33.881 - 34.920 VND/GBP, trong khi Yên Nhật duy trì ở mức 160,66 - 168,61 VND/JPY.

Tại ngân hàng NCB và Ngân hàng VietinBank, tỷ giá các đồng ngoại tệ cũng không ghi nhận chênh lệch lớn so với mặt bằng chung. Tại VietinBank, giá USD niêm yết mua vào ở mức 25.625 VND/USD và bán ra ở mức 26.165 VND/USD.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tiếp tục duy trì đà giao dịch thận trọng. Dữ liệu từ Investing.com và Reuters cho thấy, đồng Euro so với USD (EUR/USD) dao động ổn định quanh mốc 1,095. Tỷ giá GBP/USD giữ nhịp xoay quanh vùng 1,305, trong khi cặp tỷ giá USD/JPY biến động quanh ngưỡng 153,5 Yên đổi 1 USD. Tâm lý quan sát vẫn làm chủ thị trường quốc tế khi các nhà đầu tư chờ đợi các báo cáo kinh tế quan trọng tiếp theo.

Nhìn chung, diễn biến thị trường ngoại tệ trong nước ngày 8/10/2026 phản ánh xu hướng bình ổn. Việc điều chỉnh tỷ giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại diễn ra linh hoạt trong phạm vi hẹp, đảm bảo thanh khoản và đáp ứng nhu cầu giao dịch ngoại tệ của doanh nghiệp cũng như cá nhân.

Nguồn tham khảo: Vietcombank, Nam A Bank, ACB, VietinBank, NCB, Reuters, Investing.com.