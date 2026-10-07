Tỷ giá ngoại tệ ngày 7/10: Giá USD duy trì vùng bán ra 26.180 đồng

Giá USD duy trì vùng bán ra 26.180 đồng. (Ảnh minh hoạ)

Trong phiên giao dịch hôm nay, thị trường ngoại tệ trong nước duy trì đà điều chỉnh ở trạng thái phân hóa. Tỷ giá giữa Đồng Việt Nam và các đồng tiền chủ chốt tại các ngân hàng thương mại biến động trong biên độ hẹp.

Tại ngân hàng Vietcombank, giá USD niêm yết ở mức 25.770 VND/USD chiều mua vào và 26.180 VND/USD chiều bán ra. Ngân hàng ACB giao dịch đồng bạc xanh ở mức 25.800 VND/USD (mua vào) và 26.160 VND/USD (bán ra). Giá USD tại VietinBank ghi nhận ở mức 25.628 VND/USD chiều mua và 26.168 VND/USD chiều bán. Tại NCB, tỷ giá USD được niêm yết quanh mốc 25.450 - 26.500 VND/USD (mua vào - bán ra), duy trì chênh lệch mua - bán ở mức khoảng 420 đồng/USD.

Đối với đồng Euro (EUR), Vietcombank giao dịch ở mức 28.472,50 VND/EUR chiều mua vào và 29.974,12 VND/EUR chiều bán ra. Tại NCB, giá EUR mua chuyển khoản ghi nhận ở mức 27.987 VND/EUR và bán ra quanh mốc 30.213 VND/EUR. ACB niêm yết đồng tiền chung châu Âu chiều mua chuyển khoản ở mức 28.719 VND/EUR và bán ra ở mức 29.875 VND/EUR. Trong khi đó, Nam Á Bank niêm yết giá bán EUR ở mức 29.625 VND/EUR.

Đồng Bảng Anh (GBP) giao dịch tại Vietcombank quanh mức 33.527,30 VND/GBP (mua vào) và 34.951,16 VND/GBP (bán ra). Tại ACB, tỷ giá GBP chiều mua vào ở mức 33.893 VND/GBP và bán ra ở mốc 34.933 VND/GBP. VietinBank niêm yết tỷ giá đồng Bảng Anh ở mức 33.932 - 35.112 VND/GBP (mua vào - bán ra).

Đối với đồng Yên Nhật (JPY), Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 158,17 VND/JPY chiều mua vào và 169,06 VND/JPY chiều bán ra. Tại ACB, giá mua vào JPY ghi nhận ở mức 160,61 VND/JPY và bán ra ở mức 168,55 VND/JPY. NCB giao dịch đồng tiền này ở mức 157,90 - 169,20 VND/JPY (mua vào - bán ra).

Trên thị trường thế giới, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường sức mạnh đồng bạc xanh với 6 đồng tiền đối ứng lớn đứng ở mức 101,92 điểm, điều chỉnh nhẹ so với phiên liền trước. Thị trường tiền tệ quốc tế duy trì đà giằng co khi các nhà đầu tư theo dõi thêm các tín hiệu kinh tế vĩ mô. Tỷ giá EUR/USD thế giới giao dịch quanh mức 1,1227 USD/EUR, trong khi tỷ giá USD/JPY biến động ở vùng hẹp.

Nhìn chung, thị trường ngoại tệ trong nước và quốc tế đang trải qua giai đoạn biến động trong biên độ hẹp. Tâm lý thị trường ghi nhận sự thận trọng, các dòng vốn ngoại tệ giao dịch với chênh lệch mua - bán ở mức vừa phải.