Tỷ giá ngoại tệ ngày 6/11: USD và các đồng tiền chủ chốt biến động trong biên độ hẹp

USD và các đồng tiền chủ chốt biến động trong biên độ hẹp. (Ảnh minh hoạ)

Tại thị trường trong nước, mặt bằng tỷ giá quy đổi giữa đồng Việt Nam và các ngoại tệ chủ chốt tiếp tục duy trì xu hướng phân hóa nhẹ. Chênh lệch mua - bán ở mức cao được các ngân hàng thương mại duy trì nhằm đảm bảo phòng ngừa rủi ro biến động tỷ giá.

Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), tỷ giá USD niêm yết ở mức 25.390 VND/USD chiều mua tiền mặt, 25.420 VND/USD chiều mua chuyển khoản và 25.800 VND/USD chiều bán ra. Đồng EUR được niêm yết ở mức 28.050 VND/EUR mua tiền mặt và 29.530 VND/EUR bán ra. Tỷ giá GBP giao dịch ở mức 33.618 VND/GBP mua tiền mặt và 35.046 VND/GBP bán ra. Đồng JPY được mua vào với giá 155,79 VND/JPY và bán ra ở mức 166,50 VND/JPY.

Tại Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank), tỷ giá USD ghi nhận ở mức 25.460 VND/USD mua tiền mặt, 25.510 VND/USD mua chuyển khoản và 25.913 VND/USD bán ra. Tỷ giá EUR niêm yết ở chiều mua tiền mặt là 28.367 VND/EUR và bán ra 29.368 VND/EUR. Tỷ giá GBP tại ngân hàng này ở mức 33.854 VND/GBP mua vào và 35.218 VND/GBP bán ra. Tỷ giá JPY giao dịch ở mức 156,67 VND/JPY mua tiền mặt và 165,12 VND/JPY chiều bán ra.

Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), giá mua tiền mặt USD ở mức 25.255 VND/USD và bán ra ở mức 25.795 VND/USD. Đồng EUR niêm yết ở mức 27.880 VND/EUR mua vào và 29.600 VND/EUR bán ra. Đồng GBP được niêm yết mức 33.883 VND/GBP chiều mua tiền mặt và 35.063 VND/GBP chiều bán ra. Trong khi đó, tỷ giá JPY ghi nhận mức mua vào 156,94 VND/JPY và bán ra 168,44 VND/JPY.

Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), giá USD giao dịch phổ biến quanh mức 25.400 - 25.430 VND/USD mua vào và 25.790 - 25.950 VND/USD bán ra tùy theo mệnh giá tiền mặt. Tỷ giá EUR tại ACB niêm yết mua vào ở mức 28.219 VND/EUR và bán ra 29.479 VND/EUR. Đồng JPY giao dịch ở mức 158,35 VND/JPY mua tiền mặt và 166,23 VND/JPY bán ra. Đồng GBP mua chuyển khoản ở mức 34.000 VND/GBP và bán ra 35.051 VND/GBP.

Trên thị trường quốc tế, theo dữ liệu từ Investing.com, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường sức mạnh đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt duy trì quanh mốc 101,55 điểm, giảm nhẹ 0,02% so với phiên liền trước.

Các cặp tiền tệ chính cũng ghi nhận dao động không quá lớn; tỷ giá EUR/USD dao động quanh vùng 0,8912 USD/EUR, GBP/USD biến động quanh mức 1,3451 USD/GBP, trong khi USD/JPY giữ nhịp ổn định trước các tín hiệu chính sách tiền tệ từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ).

Nhìn chung, thị trường tiền tệ trong phiên sáng 6/11 duy trì tâm lý quan sát. Sự ổn định tương đối của chỉ số DXY cùng thanh khoản ổn định trong hệ thống ngân hàng thương mại giúp tỷ giá trong nước không xuất hiện các biến động đột biến, tiếp tục phản ánh sát cung cầu thực tế của nền kinh tế.