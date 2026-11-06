Tỷ giá ngoại tệ ngày 6/11: USD duy trì mốc 25.800 đồng, Euro áp sát 29.600 đồng

Theo bảng tỷ giá niêm yết tại Vietcombank đầu giờ sáng ngày 6/11, đồng đô la Mỹ (USD) được mua vào ở mức 25.390 đồng/USD đối với tiền mặt và 25.420 đồng/USD đối với chuyển khoản. Giá bán ra được niêm yết ở mức 25.800 đồng/USD.

Đồng Euro (EUR) có giá mua tiền mặt 28.050,89 đồng/EUR, mua chuyển khoản 28.334,23 đồng/EUR và bán ra 29.530,95 đồng/EUR. Trong khi đó, bảng Anh (GBP) tiếp tục nằm trong nhóm ngoại tệ có giá trị quy đổi cao, với mức mua tiền mặt 33.618,15 đồng/GBP, mua chuyển khoản 33.957,73 đồng/GBP và bán ra 35.046,67 đồng/GBP.

Đối với các đồng tiền chủ chốt khác, đô la Australia (AUD) được niêm yết mua tiền mặt 17.490,32 đồng, mua chuyển khoản 17.666,99 đồng và bán ra 18.233,53 đồng.

Đô la Singapore (SGD) có giá tương ứng 19.538,58 đồng, 19.735,94 đồng và 20.409,61 đồng. Franc Thụy Sĩ (CHF) được mua vào từ 30.580,38 đồng đến 30.889,27 đồng và bán ra 31.879,81 đồng.

Một số ngoại tệ khác cũng có mức niêm yết đáng chú ý. Đô la Canada (CAD) được bán ra 18.652,55 đồng; nhân dân tệ Trung Quốc (CNY) ở mức 3.902,27 đồng; đô la Hong Kong (HKD) đạt 3.326,89 đồng.

Yên Nhật (JPY) được mua tiền mặt 155,79 đồng, mua chuyển khoản 157,37 đồng và bán ra 166,53 đồng. Đô la Đài Loan không xuất hiện trong bảng niêm yết, trong khi baht Thái Lan (THB) được bán ra 783,26 đồng.

Ở nhóm ngoại tệ còn lại, đồng won Hàn Quốc (KRW) được mua tiền mặt 16,51 đồng, mua chuyển khoản 18,35 đồng và bán ra 19,91 đồng. Đô la Kuwait (KWD) có giá mua chuyển khoản 82.724,78 đồng và bán ra 86.737,87 đồng, cao nhất trong các ngoại tệ được liệt kê.

Các đồng ringgit Malaysia (MYR), krone Na Uy (NOK), rúp Nga (RUB), riyal Saudi Arabia (SAR), krona Thụy Điển (SEK), rupee Ấn Độ (INR) và krone Đan Mạch (DKK) cũng được niêm yết giá mua chuyển khoản và bán ra, trong đó giá bán lần lượt là 6.401,80 đồng, 2.819,01 đồng, 329,82 đồng, 7.076,33 đồng, 2.681,71 đồng, 280,96 đồng và 3.925,31 đồng.