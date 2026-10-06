Tỷ giá ngoại tệ ngày 6/10: USD ở mức 26.190 đồng, bảng Anh áp sát 34.900 đồng

Cụ thể, đô la Mỹ (USD) được Vietcombank niêm yết giá mua tiền mặt 25.780 đồng, mua chuyển khoản 25.810 đồng và bán ra 26.190 đồng.

Euro (EUR) có giá mua tiền mặt 28.341,59 đồng, mua chuyển khoản 28.627,87 đồng và bán ra 29.836,29 đồng. Bảng Anh (GBP) được mua tiền mặt ở mức 33.479,41 đồng, mua chuyển khoản 33.817,58 đồng và bán ra 34.901,21 đồng.

Trong nhóm các đồng tiền châu Á, yên Nhật (JPY) có giá mua tiền mặt 158,77 đồng, mua chuyển khoản 160,37 đồng và bán ra 169,71 đồng. đô la Singapore (SGD) lần lượt ở mức 19.760,49 đồng, 19.960,09 đồng và 20.640,93 đồng. nhân dân tệ Trung Quốc (CNY) được mua vào 3.779,57 đồng tiền mặt, 3.817,74 đồng chuyển khoản và bán ra 3.940,08 đồng.

Đô la Hong Kong (HKD) có giá mua tiền mặt 3.220 đồng, mua chuyển khoản 3.252,53 đồng và bán ra 3.376,96 đồng. Trong khi đó, won Hàn Quốc (KRW) được mua tiền mặt 16,71 đồng, mua chuyển khoản 18,56 đồng và bán ra 20,14 đồng. baht Thái Lan (THB) lần lượt ở mức 680,63 đồng, 756,25 đồng và 788,33 đồng.

Ở nhóm tiền tệ châu Đại Dương và Bắc Mỹ, đô la Australia (AUD) được mua vào 17.589,67 đồng tiền mặt, 17.767,35 đồng chuyển khoản và bán ra 18.336,67 đồng. đô la Canada (CAD) lần lượt ở mức 17.761,34 đồng, 17.940,74 đồng và 18.515,63 đồng.

Đáng chú ý, franc Thụy Sĩ (CHF) được bán ra 31.826,80 đồng; dinar Kuwait (KWD) bán ra 87.943,43 đồng; ringgit Malaysia (MYR) bán ra 6.432,41 đồng; krone Na Uy (NOK) bán ra 2.752,09 đồng và krona Thụy Điển (SEK) bán ra 2.636,70 đồng.

Ngoài ra, rupee Ấn Độ (INR) có giá mua chuyển khoản 268,47 đồng và bán ra 280,03 đồng; ruble Nga (RUB) lần lượt 292,79 đồng và 324,11 đồng; riyal Saudi Arabia (SAR) 6.885,64 đồng và 7.182,09 đồng; krone Đan Mạch (DKK) 3.821,03 đồng và 3.967,20 đồng.