Tỷ giá ngoại tệ ngày 5/11: USD vượt 25.900 đồng, KWD tiếp tục dẫn đầu

Theo bảng niêm yết của tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), đồng đô la Mỹ (USD) được mua tiền mặt ở mức 25.500 đồng, mua chuyển khoản 25.530 đồng và bán ra 25.910 đồng. Đồng euro (EUR) có giá mua tiền mặt 28.184 đồng, mua chuyển khoản 28.468,69 đồng và bán ra 29.670,88 đồng.

Đối với đồng bảng Anh (GBP), ngân hàng niêm yết giá mua tiền mặt 33.795,24 đồng, mua chuyển khoản 34.136,60 đồng và bán ra 35.231,05 đồng. Đồng franc Thụy Sĩ (CHF) cũng duy trì mặt bằng giá cao, với mức mua tiền mặt 30.726,89 đồng, mua chuyển khoản 31.037,26 đồng và bán ra 32.032,34 đồng.

Trong nhóm tiền tệ châu Á, đồng đô la Singapore (SGD) được mua tiền mặt ở mức 19.598 đồng, mua chuyển khoản 19.795,96 đồng và bán ra 20.471,54 đồng. Đồng đô la Australia (AUD) có giá mua tương ứng 17.550,47 đồng và 17.727,74 đồng, trong khi giá bán ra đạt 18.296,11 đồng.

Một số đồng tiền khác cũng ghi nhận mức niêm yết đáng chú ý. Đô la Canada (CAD) được bán ra ở mức 18.727,23 đồng; nhân dân tệ Trung Quốc (CNY) đạt 3.916,55 đồng; đô la Hong Kong (HKD) ở mức 3.340,87 đồng. Đồng yên Nhật (JPY) được mua tiền mặt 156,51 đồng, mua chuyển khoản 158,09 đồng và bán ra 167,30 đồng.

Đáng chú ý, đồng Dinar Kuwait (KWD) tiếp tục đứng đầu về giá trị quy đổi với giá mua chuyển khoản 83.080,37 đồng và bán ra 87.110,14 đồng. Trong khi đó, đồng Riyal Saudi Arabia (SAR) được niêm yết mua chuyển khoản 6.813,24 đồng, bán ra 7.106,70 đồng; đồng Ringgit Malaysia (MYR) có giá bán 6.396,06 đồng.