Tỷ giá ngoại tệ ngày 5/11: USD trong nước điều chỉnh giảm nhẹ, thị trường quốc tế thận trọng

USD trong nước điều chỉnh giảm nhẹ, thị trường quốc tế thận trọng. (Ảnh minh hoạ)

Thị trường ngoại tệ trong nước mở cửa với diễn biến trầm lắng, các ngân hàng thương mại đồng loạt điều chỉnh giảm nhẹ giá niêm yết của đồng USD. Mức giảm phổ biến dao động từ 10 đến 20 đồng ở cả hai chiều giao dịch so với phiên trước, đưa giá bán ra về quanh ngưỡng 25.860 đến 25.913 đồng/USD.

Song song đó, các ngoại tệ mạnh khác như đồng Euro, Bảng Anh và Yên Nhật có diễn biến phân hóa trong biên độ hẹp. Khoảng cách chênh lệch mua - bán tại hầu hết các đơn vị vẫn được duy trì ở mức an toàn nhằm hạn chế rủi ro biến động tỷ giá.

Ghi nhận tại Vietcombank, giá USD niêm yết mua tiền mặt ở mức 25.480 VNĐ/USD, mua chuyển khoản 25.510 VNĐ/USD và bán ra ở mức 25.890 VNĐ/USD, giảm nhẹ so với các phiên trước. Đối với các đồng tiền khác, Vietcombank áp dụng tỷ giá EUR ở mức 28.309 VNĐ/ EUR mua vào và 29.679 VNĐ/EUR bán ra; GBP mua vào 34.006 VNĐ/GBP và bán ra 35.214 VNĐ/GBP; JPY giao dịch ở mức 156,38 VNĐ/JPY mua vào và 167,16 VNĐ/JPY bán ra.

Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), giá USD giao dịch mua tiền mặt ở mức 25.460 VNĐ/USD, mua chuyển khoản 25.490 VNĐ/USD và giá bán ra đạt 25.850 VNĐ/USD. Đồng EUR tại ACB niêm yết mua tiền mặt ở mức 28.382 VNĐ/EUR và bán ra 29.579 VNĐ/EUR ; JPY niêm yết mức mua tiền mặt 159,21 VNĐ/JPY và bán ra 166,74 VNĐ/JPY.

Trong khi đó, Nam Á Bank duy trì giá USD mua tiền mặt là 25.460 VNĐ/USD, mua chuyển khoản 25.510 VNĐ/USD và bán ra ở mức 25.913 VNĐ/USD. Tỷ giá EUR tại Nam Á Bank ghi nhận mức 28.184 VNĐ/EUR mua vào và 29.670,88 VNĐ/EUR bán ra; đồng JPY mua vào 156,67 VNĐ/JPY và bán ra 165,12 VNĐ/JPY.

Trên thị trường quốc tế, theo dữ liệu từ Investing.com, chỉ số Dollar Index (DXY) đo lường biến động của đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt ghi nhận phiên điều chỉnh giảm khoảng 0,3%, giao dịch quanh vùng 101,31 đến 101,53 điểm. Đà giảm của USD phản ánh áp lực suy yếu khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ hạ nhiệt, đồng thời dòng tiền tìm đến các tài sản trú ẩn khác. Sự điều chỉnh của đồng USD đã tạo điều kiện cho các đồng tiền như Euro và Bảng Anh giữ được trạng thái cân bằng tương đối sau chuỗi ngày chịu sức ép.

Diễn biến tỷ giá trong phiên hôm nay cho thấy tâm lý quan sát thận trọng đang bao trùm cả thị trường trong nước lẫn quốc tế. Việc các đồng ngoại tệ vận động trong biên độ hẹp là kết quả của trạng thái tái cân bằng cung cầu và chính sách điều hành linh hoạt, ổn định thanh khoản của Ngân hàng Nhà nước. Trong ngắn hạn, tỷ giá dự kiến sẽ tiếp tục dao động với nhịp độ thăm dò khi các nhà đầu tư theo dõi thêm các tín hiệu kinh tế vĩ mô từ các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới.