Tỷ giá ngoại tệ ngày 4/11: USD giữ mốc 25.960 đồng, SGD vượt 20.400 đồng

Theo bảng tỷ giá niêm yết tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) ngày 4/11/2026, thị trường ngoại tệ ghi nhận sự phân hóa giữa các đồng tiền. Trong đó, bảng Anh, euro và franc Thụy Sĩ (CHF) tiếp tục nằm trong nhóm có giá bán ra cao.

Đồng đô la Mỹ (USD) được Vietcombank niêm yết giá mua tiền mặt ở mức 25.550 đồng, mua chuyển khoản 25.580 đồng và bán ra 25.960 đồng. Mức giá này cho thấy đồng bạc xanh tiếp tục duy trì mặt bằng bán ra quanh ngưỡng 26.000 đồng.

Đối với đồng euro (EUR), ngân hàng niêm yết giá mua tiền mặt 28.088,17 đồng, mua chuyển khoản 28.371,89 đồng và bán ra 29.559,91 đồng. Trong khi đó, bảng Anh (GBP) có giá mua tiền mặt 33.677,68 đồng, mua chuyển khoản 34.017,86 đồng và bán ra 35.108,39 đồng.

Một số ngoại tệ khác cũng ghi nhận mức giá đáng chú ý. Đồng franc Thụy Sĩ (CHF) được mua tiền mặt ở mức 30.703,87 đồng, mua chuyển khoản 31.014,01 đồng và bán ra 32.008,24 đồng. Đô la Australia (AUD) có giá bán 18.255,74 đồng; đô la Canada (CAD) bán ra 18.739,44 đồng; đô la Singapore (SGD) đạt 20.464,86 đồng.

Ở nhóm ngoại tệ châu Á, đồng nhân dân tệ Trung Quốc (CNY) được bán ra ở mức 3.926,80 đồng; yen Nhật (JPY) ở mức 167,72 đồng; baht Thái Lan (THB) đạt 780,21 đồng và đô la Hong Kong (HKD) ở mức 3.347,32 đồng.

Đáng chú ý, đồng dinar Kuwait (KWD) tiếp tục có giá trị niêm yết cao nhất trong bảng, với giá mua chuyển khoản 83.187,96 đồng và bán ra 87.222,67 đồng. Đồng ringgit Malaysia (MYR) được bán ra ở mức 6.532,76 đồng, riyal Saudi Arabia (SAR) đạt 7.120,50 đồng.

Ngoài ra, Vietcombank niêm yết đồng krone Đan Mạch (DKK) ở mức bán 3.931,55 đồng; rupee Ấn Độ (INR) 282,09 đồng; won Hàn Quốc (KRW) 19,93 đồng; krone Na Uy (NOK) 2.843,96 đồng; ruble Nga (RUB) 333,59 đồng và krona Thụy Điển (SEK) 2.687,89 đồng.