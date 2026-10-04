Tỷ giá ngoại tệ ngày 4/10: Giá USD ngân hàng duy trì vùng bán ra quanh mốc 26.170 – 26.180 VND

Giá USD ngân hàng duy trì vùng bán ra quanh mốc 26.170 – 26.180 VND. (Ảnh minh hoạ)

Tỷ giá trung tâm và giá giao dịch USD tại các ngân hàng thương mại trong nước duy trì diễn biến ổn định so với các phiên liền trước. Bên cạnh đồng bạc xanh, các ngoại tệ chủ chốt khác gồm Euro (EUR), Bảng Anh (GBP) và Yên Nhật (JPY) ghi nhận mức điều chỉnh trong biên độ hẹp giữa các ngân hàng thương mại lớn.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 25.760 VND/USD (mua tiền mặt), 25.790 VND/USD (mua chuyển khoản) và 26.170 VND/USD (bán ra). Tỷ giá EUR tại Vietcombank giao dịch quanh ngưỡng 28.474 VND/EUR ở chiều mua tiền mặt và 29.975 VND/EUR ở chiều bán ra. Đồng GBP được niêm yết ở mức 33.428 VND/GBP (mua vào) và 34.848 VND/GBP (bán ra). Đồng JPY giao dịch ở mức 159,04 VND/JPY chiều mua vào và 170,01 VND/JPY chiều bán ra.

Tại Nam A Bank, tỷ giá USD niêm yết ở mức 25.740 VND/USD (mua tiền mặt), 25.790 VND/USD (mua chuyển khoản) và 26.180 VND/USD (bán ra). Đồng EUR tại ngân hàng này giao dịch ở mức 28.646 VND/EUR (mua) và 29.635 VND/EUR (bán). Tỷ giá GBP được niêm yết quanh ngưỡng 33.462 VND/GBP (mua) và 34.782 VND/GBP (bán). Tỷ giá JPY được giao dịch ở mức 158,39 VND/JPY (mua) và 166,76 VND/JPY (bán).

Tại ACB, giá mua vào USD ghi nhận ở mức 25.770 VND/USD và bán ra ở mức 26.160 VND/USD. Đồng EUR niêm yết quanh mức 28.647 VND/EUR (mua) và 29.919 VND/EUR (bán). Đồng GBP giao dịch ở mức 33.883 VND/GBP (mua) và 34.922 VND/GBP (bán). Giá Yên Nhật niêm yết ở mức 160,93 VND/JPY (mua) và 168,89 VND/JPY (bán).

Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) và Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) cho thấy sự tương đồng về xu hướng niêm yết. VietinBank giao dịch USD ở mức 25.625 VND/USD (mua) và 26.165 VND/USD (bán). Tỷ giá EUR tại VietinBank niêm yết quanh mức 28.382 VND/EUR (mua) và 30.102 VND/EUR (bán). Tại NCB, giá mua - bán USD niêm yết ở mức 25.410 - 26.450 VND/USD, duy trì mức chênh lệch mua - bán ổn định nhằm kiểm soát rủi ro thanh khoản.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động của đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt duy trì đi ngang quanh vùng 100,8 – 101,2 điểm. Theo thông tin từ Reuters và Investing.com, thị trường ngoại hối thế giới diễn biến thận trọng. Đồng EUR và GBP dao động trong biên độ hẹp do giới đầu tư cân nhắc các tín hiệu về lộ trình lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BoE). Đồng JPY tiếp tục giao dịch quanh vùng 143 – 145 JPY/USD.

Nhìn chung, thị trường ngoại tệ trong nước và quốc tế đang trải qua giai đoạn tích lũy ổn định. Tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại ghi nhận biên độ biến động hẹp dưới sự điều tiết linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước. Giới phân tích nhận định tâm lý thị trường hiện nghiêng về hướng quan sát, chờ đợi các báo cáo vĩ mô và chỉ số kinh tế mới từ các thị trường tài chính lớn.

Nguồn tham khảo: Vietcombank, Nam A Bank, ACB, VietinBank, NCB, Reuters, Investing.com.