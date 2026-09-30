Tỷ giá ngoại tệ ngày 30/9: USD giữ mốc 26.160 đồng, SGD vượt 20.600 đồng

Tỷ giá ngoại tệ niêm yết tại Vietcombank ngày 30/9 ghi nhận USD ở mức 25.750 đồng mua tiền mặt, 25.780 đồng mua chuyển khoản và 26.160 đồng bán ra. Trong nhóm các đồng tiền chủ chốt, GBP được bán ra ở mức 34.895,27 đồng, trong khi EUR đạt 30.198,82 đồng.

Cụ thể, đồng CHF có giá bán 31.603,53 đồng; AUD ở mức 18.423,69 đồng và CAD đạt 18.589,39 đồng. Đáng chú ý, SGD được niêm yết giá bán 20.650,98 đồng, tiếp tục nằm trong nhóm các ngoại tệ có giá trị cao so với đồng Việt Nam.

Ở nhóm tiền tệ châu Á, CNY được bán ra ở mức 3.936,06 đồng, HKD 3.373,66 đồng và JPY 170,20 đồng. KRW có giá bán 19,95 đồng, trong khi THB đạt 789,77 đồng.

Một số ngoại tệ khác cũng ghi nhận mức giá đáng chú ý. KWD có giá mua chuyển khoản 83.943,09 đồng và bán ra 88.013,38 đồng; SAR lần lượt ở mức 6.877,32 đồng và 7.173,43 đồng. MYR được bán ra 6.437,60 đồng, NOK 2.764,01 đồng, RUB 324,39 đồng và SEK 2.649,74 đồng.